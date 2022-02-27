Александр Лукашенко: «Я бы даже это сейчас не назвал войной. Это конфликт. День, два – будет война. А через три дня – мясорубка»

Александр Лукашенко:

Наверное, в тему. Потому что совсем недавно, как мне доложили, малый Наполеончик, извините, что я о нем так говорю, обратился к белорусскому народу по поводу референдума. Как будто в Украине больше нечем заниматься, как из бункера вещать белорусскому народу, обращаясь, если вы знакомы, и советовать, что им сделать. Так и хочется сказать, что предлагают повторить нам судьбу Украины. И даже не в нынешний момент, а во время, которое предшествовало этим событиям. Вот им хочется, чтобы такая была Беларусь. «Мы хотим видеть Беларусь, какой она была раньше». Нейтральной, независимой – в этом духе. Ну и что? С 2014 года мы нейтральные, независимые, нам сначала оружие завезли с территории Украины, затем туда побежали наши беглые (еще до 2020 года), там, в их лагерях, готовили бандформирования. И не только для войны на Донбассе, но и провокаций у нас в Беларуси.

Протасевич – это плод их воспитания. Пытались парня этого толкнуть на войнушку в Донбассе. А прочие, я уже фамилии позабывал, но вам это рассказывали, мы обнаружили оружие, тайники и прочее. Мало было. Затем закрыли небо, затем ввели экономические санкции – впереди планеты всей. К кому он обращается? Мы же по-человечески всегда относились к украинцам. Мы им все делали, что бы мне ни говорили. Дизельное топливо? 30 %, если не больше, поставляем. В последнее время еще больше. Бензин? Весь Мозырский завод работал на Украину. Свои они заводы уничтожили. Надо было удобрения? Давали, сеять помогали. Ну все делали, что только можно.

Что мы получили? И он сегодня выходит там после бодуна или что, в этой сорочке или майке, начинает обращаться к белорусскому народу. Так к белорусскому народу есть, кому обращаться. Он пусть обращается к украинскому народу и отвечает за то, что происходит сегодня в Украине. Я недавно сказал: опасность в чем? Конфликт, который разразился в Украине, – это цветочки. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Если дальше так будет продолжаться, вырастут ягодки. И ни в каком бункере – ни в американском, ни в каком-то другом – он не спрячется. Поэтому сегодня надо прекратить войну. Я бы даже это сейчас не назвал войной. Это конфликт. День, два – будет война. А через три дня – мясорубка.

Читайте также:

Мнения политологов, голосование в режиме онлайн и предварительные итоги. Что покажут на СТВ в день референдума?

Сейф ещё в советское время внесли. Где хранят бюллетени для голосований и как уничтожают испорченные?

Международный наблюдатель: высокая явка также связана с последними мировыми событиями. Белорусы делают свой вывод