«Расстрел на месте, кирдык, всё!» Азарёнок напомнил, что грозит за терроризм и госизмену

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим безумие Запада, террористическую угрозу и ситуацию в Украине. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим безумие Запада, террористическую угрозу и ситуацию в Украине. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой.
Григорий Азаренок, СТВ:
Нам рассказывают, что мы тут охоту на ведьм устраиваем какую-то. Они прямо говорят: наша тактика – террор. Первые спикеры об этом говорили, козлы, бульба-нацист этот отбитый. И вторая – внедряться в БРСМ, «Белую Русь», в чиновники и так далее. Так вот, напоминаю всем, у кого хотя бы мысли такие рыпнулись – расстрел за госизмену. За терроризм – расстрел. И никаких больше не будет с вами разговоров.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Никаких ранений по ногам!
Григорий Азаренок:
Никто не позволит подвести нашу Беларусь под то, под что подвели Украину, Югославию в свое время, Армению и все другие страны. Никто не позволит! Расстрел на месте, кирдык, все! Сдохните! Госизмена! Не будет, как Латушко тут ходил, шатался, а потом уехал в Польшу на конференцию и не вернулся. Сдохните! Вот так вот.
Евгений Пустовой:
Галоўнае слова, якое я пачуў у гульбішчы язычнікаў і паганцаў палітычных, – селекцыя. Селекцыяй яны займаюцца с 1994 ці 1990 года. Вот мы не белорусы. А они белорусы. Вот они хозяева жизни высокородные, а мы остальные все – быдло. И когда вот эти люди, которых выбросили в пекло, когда они не понимают, за что они идут, когда им одурманили головы эти специально обученные иноагенты, – это беда. А с этими отщепенцами и ублюдками мы справимся. И знаем, как это делать. Есть опыт в истории. 1937 год. Мне кто-то сказал: за лайк увольняют. Я говорю: за такой лайк надо к стенке ставить, а не увольнять.
Григорий Азаренок:
У меня тоже спрашивали: а вот у нас за лайки сажают.
Евгений Пустовой:
За лайки не сажают!
Григорий Азаренок:
Но когда ты ставишь лайк на призыв убить главу государства, его детей или каких-то других ябатек.
Евгений Пустовой:
Или когда земля стекловатой для героев-летчиков или офицера КГБ?
Григорий Азаренок:
Что это такое?
Евгений Пустовой:
Это лайки? Это не лайки, это позиция. Ой, глупый лайк! Нет, ребята. Человек с высшим образованием, если ставит лайк под смертью, то он уже сообщник преступления. И зачем в государственных органах люди, которые будут ставить лайки против Президента?
Григорий Азаренок:
Их тактика понятна: внедряться в госорганы.
Евгений Пустовой:
Они же нас предупредили, что пятая колонна будет создаваться. Нет, ребята. Не в лес, не в болота, а на стройки какие-то, самые сложные стройки – только так искупить вину.
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