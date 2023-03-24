«Расстрел на месте, кирдык, всё!» Азарёнок напомнил, что грозит за терроризм и госизмену

Григорий Азаренок, СТВ:

Нам рассказывают, что мы тут охоту на ведьм устраиваем какую-то. Они прямо говорят: наша тактика – террор. Первые спикеры об этом говорили, козлы, бульба-нацист этот отбитый. И вторая – внедряться в БРСМ, «Белую Русь», в чиновники и так далее. Так вот, напоминаю всем, у кого хотя бы мысли такие рыпнулись – расстрел за госизмену. За терроризм – расстрел. И никаких больше не будет с вами разговоров.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Никаких ранений по ногам!

Григорий Азаренок:

Никто не позволит подвести нашу Беларусь под то, под что подвели Украину, Югославию в свое время, Армению и все другие страны. Никто не позволит! Расстрел на месте, кирдык, все! Сдохните! Госизмена! Не будет, как Латушко тут ходил, шатался, а потом уехал в Польшу на конференцию и не вернулся. Сдохните! Вот так вот.

Евгений Пустовой:

Галоўнае слова, якое я пачуў у гульбішчы язычнікаў і паганцаў палітычных, – селекцыя. Селекцыяй яны займаюцца с 1994 ці 1990 года. Вот мы не белорусы. А они белорусы. Вот они хозяева жизни высокородные, а мы остальные все – быдло. И когда вот эти люди, которых выбросили в пекло, когда они не понимают, за что они идут, когда им одурманили головы эти специально обученные иноагенты, – это беда. А с этими отщепенцами и ублюдками мы справимся. И знаем, как это делать. Есть опыт в истории. 1937 год. Мне кто-то сказал: за лайк увольняют. Я говорю: за такой лайк надо к стенке ставить, а не увольнять.

Григорий Азаренок:

У меня тоже спрашивали: а вот у нас за лайки сажают.