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«Чтобы нас выжить, убрали уборщицу». На этом предприятии хотели уволить работников. Вот как помогли профсоюзы

24 марта 2023 18:27
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Новости Беларуси. Старый слоган настоящих журналистов «если не в дверь, так в окно» – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии. Сыграем на стороне правды.

«Чтобы нас выжить, убрали уборщицу». На этом предприятии хотели уволить работников. Вот как помогли профсоюзы-1

Константин Герцев, СТВ:
Председатель профкома – в этих словах и шлейф советской эпохи, и целый сборник стереотипов, путевочки в санаторий, материальная помощь, подарки к праздникам.

«Чтобы нас выжить, убрали уборщицу». На этом предприятии хотели уволить работников. Вот как помогли профсоюзы-4

Наташа, ты должна вступить в профсоюз.
Зачем мне это надо?
Что значит зачем? Путевочки, подарочки детям к Новому году.
А детей-то нет.
Наташа, надо – значит надо. Ты вступишь в профсоюз.

Константин Герцев:
Казалось бы, какая здесь защита прав? Но почему-то спустя вековую историю движения ни один трудовой спор не проходит без участия этих самых профсоюзов. Значит, что-то в этом все-таки есть. Герои наших следующих репортажей прошли со своим коллективом огонь, воду и медные трубы. Не остановили даже прямые угрозы нанимателя.

«Чтобы нас выжить, убрали уборщицу». На этом предприятии хотели уволить работников. Вот как помогли профсоюзы-7

Сергей Шумовец, председатель профсоюзного комитета предприятия:
С конца 60-х годов данная мастерская работает и оказывает услуги населению. Когда-то основным были телевизоры, холодильники, радиоаппаратура, магнитофоны. За последние 10 лет все сокращается и сокращается. На нашем предприятии очень часто меняются руководители. Года 3-4 назад за год поменялось три руководителя. В каждом районном центре было как минимум три человека, сейчас по одному осталось. Что-то распродали, в Дрогичине продали, в Пинске есть помещение, но своих работников нет. В Барановичах было свое, много людей работало, тоже ушли, отсоединились. Работали в прежние годы более 180 человек, на данный момент здесь работают три человека. Начали на предприятии расти убытки, руководитель предложила изменить коллективный договор. Через коллективный договор проводятся социальные выплаты. Чтобы какие-то вопросы не ложились на руководителя, она решила поменять коллективный договор. Я, будучи председателем первичной организации, отказался идти, потому что понимал, что люди будут лишаться выплат. У человека ребенок родился, полагается 10 базовых величин выплатить. У нас создавалась ситуация, что она отказалась в позапрошлом году выплатить человеку 10 базовых. Сейчас, когда работник уходит в отпуск, выплачивается 5 базовых помощи. Тоже отказалась, нет средств.

«Если она останется, то мы с коллективом уйдем». Удалось ли профсоюзам решить трудовой спор руководителя и подчиненных – подробности здесь.

Константин Герцев:
Что вы скажете насчет того, как выразились ваши рабочие, что предприятие за последние несколько лет ухудшило свои показатели в 2-3 раза?

«Чтобы нас выжить, убрали уборщицу». На этом предприятии хотели уволить работников. Вот как помогли профсоюзы-10

Руководитель предприятия:
Это ложь. Бухгалтерская отчетность свидетельствует об обратном.

Сергей Шумовец:
Даже чтобы нас выжить, убрали уборщицу. Вообще маразм. Вот женщина принимает, отдает аппаратуру, отвечает за разное. Сейчас нас обязали в банк деньги носить. Нам работать сейчас некогда. То телефонные звонки, то консультации горожанам даем, принимаем, оформляем, все на три человека. А работать некогда, сейчас объемы еще больше упадут. Несмотря на то что я являюсь председателем первичной профсоюзной организации, не захотели продлевать контракт. Пришлось обратиться в областную профсоюзную организацию.

«Чтобы нас выжить, убрали уборщицу». На этом предприятии хотели уволить работников. Вот как помогли профсоюзы-13

Алеся Приступчик, правовой инспектор Брестской областной организации профсоюза «Белпрофмаш»:
Поскольку он являлся председателем профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации, то как председатель освобожден от основной работы, имел определенные гарантии. То есть с ним должны были продлить трудовые отношения до того момента, пока он являлся председателем.

«Чтобы нас выжить, убрали уборщицу». На этом предприятии хотели уволить работников. Вот как помогли профсоюзы-16

Сергей Шумовец:
Перед вашим приездом, когда мне сказали через профсоюзы, что приедет телевидение, я хотел с ней поговорить. Она сказала: хорошо, приезжайте. Я заехал, она позвала главного инженера, юриста. Я хотел лично поговорить, но она не захотела, я встал и попрощался. Разговора не получилось. Я и раньше предлагал встретиться, избегает встречи.

«Чтобы нас выжить, убрали уборщицу». На этом предприятии хотели уволить работников. Вот как помогли профсоюзы-19

Руководитель предприятия:
Там были непосредственный его руководитель и юрисконсульт. Я считаю, что это вполне нормально. У нас не встреча тет-а-тет. Что это за встреча тет-а-тет? Что такое тайно мы будем обсуждать?

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# Профсоюзы в Беларуси # общество # Константин Герцев # Фотофакт

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