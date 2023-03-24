«Чтобы нас выжить, убрали уборщицу». На этом предприятии хотели уволить работников. Вот как помогли профсоюзы

Новости Беларуси. Старый слоган настоящих журналистов «если не в дверь, так в окно» – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии. Сыграем на стороне правды.

Константин Герцев, СТВ:

Председатель профкома – в этих словах и шлейф советской эпохи, и целый сборник стереотипов, путевочки в санаторий, материальная помощь, подарки к праздникам.

– Наташа, ты должна вступить в профсоюз.

– Зачем мне это надо?

– Что значит зачем? Путевочки, подарочки детям к Новому году.

– А детей-то нет.

– Наташа, надо – значит надо. Ты вступишь в профсоюз. Константин Герцев:

Казалось бы, какая здесь защита прав? Но почему-то спустя вековую историю движения ни один трудовой спор не проходит без участия этих самых профсоюзов. Значит, что-то в этом все-таки есть. Герои наших следующих репортажей прошли со своим коллективом огонь, воду и медные трубы. Не остановили даже прямые угрозы нанимателя.

Сергей Шумовец, председатель профсоюзного комитета предприятия:

С конца 60-х годов данная мастерская работает и оказывает услуги населению. Когда-то основным были телевизоры, холодильники, радиоаппаратура, магнитофоны. За последние 10 лет все сокращается и сокращается. На нашем предприятии очень часто меняются руководители. Года 3-4 назад за год поменялось три руководителя. В каждом районном центре было как минимум три человека, сейчас по одному осталось. Что-то распродали, в Дрогичине продали, в Пинске есть помещение, но своих работников нет. В Барановичах было свое, много людей работало, тоже ушли, отсоединились. Работали в прежние годы более 180 человек, на данный момент здесь работают три человека. Начали на предприятии расти убытки, руководитель предложила изменить коллективный договор. Через коллективный договор проводятся социальные выплаты. Чтобы какие-то вопросы не ложились на руководителя, она решила поменять коллективный договор. Я, будучи председателем первичной организации, отказался идти, потому что понимал, что люди будут лишаться выплат. У человека ребенок родился, полагается 10 базовых величин выплатить. У нас создавалась ситуация, что она отказалась в позапрошлом году выплатить человеку 10 базовых. Сейчас, когда работник уходит в отпуск, выплачивается 5 базовых помощи. Тоже отказалась, нет средств. «Если она останется, то мы с коллективом уйдем». Удалось ли профсоюзам решить трудовой спор руководителя и подчиненных – подробности здесь. Константин Герцев:

Что вы скажете насчет того, как выразились ваши рабочие, что предприятие за последние несколько лет ухудшило свои показатели в 2-3 раза?

Руководитель предприятия:

Это ложь. Бухгалтерская отчетность свидетельствует об обратном. Сергей Шумовец:

Даже чтобы нас выжить, убрали уборщицу. Вообще маразм. Вот женщина принимает, отдает аппаратуру, отвечает за разное. Сейчас нас обязали в банк деньги носить. Нам работать сейчас некогда. То телефонные звонки, то консультации горожанам даем, принимаем, оформляем, все на три человека. А работать некогда, сейчас объемы еще больше упадут. Несмотря на то что я являюсь председателем первичной профсоюзной организации, не захотели продлевать контракт. Пришлось обратиться в областную профсоюзную организацию.

Алеся Приступчик, правовой инспектор Брестской областной организации профсоюза «Белпрофмаш»:

Поскольку он являлся председателем профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации, то как председатель освобожден от основной работы, имел определенные гарантии. То есть с ним должны были продлить трудовые отношения до того момента, пока он являлся председателем.

Сергей Шумовец:

Перед вашим приездом, когда мне сказали через профсоюзы, что приедет телевидение, я хотел с ней поговорить. Она сказала: хорошо, приезжайте. Я заехал, она позвала главного инженера, юриста. Я хотел лично поговорить, но она не захотела, я встал и попрощался. Разговора не получилось. Я и раньше предлагал встретиться, избегает встречи.