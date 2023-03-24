«Тебя спасли бойцы группы «Альфа». Азарёнок обратился к девочке, которая поспорила с ним в Гродно

Григорий Азаренок, СТВ:

Я хочу обратиться. Несколько месяцев назад мы были в гродненском университете с нашей акцией «Будь в теме!» от «Белой Руси». Очень долго мы общались со студентами, жесткий был разговор, своя атмосфера. В конце уже девочка не выдержала, подошла, много гадостей всяких наговорила. Про наш ОМОН, наши спецслужбы. Она не отошла еще от 2020 года. Мы 40 минут еще на ногах разговаривали. Я понял, что, девочка, ты мне не поверила. Так вот, в Гродно этот террорист готовился совершить теракт против должностного лица. Возможно, взорвать, расстрелять на улице. Ты могла идти мимо. И тебе бы оторвало ноги, руки, осколками бы вспороло живот, выпали бы кишки. Ты по-прежнему убеждена, что ты так считаешь? Я, конечно, не буду здесь никаких имен называть. Тем не менее жители Гродно, которые носили польские флаги, вывешивали, явно ж из Польши через Россию заезжало это мурло. Девочка, тебя спасли бойцы группы «Альфа» от этого ублюдка. Каратели по-прежнему, да? Как ты сказала, не белорусы?

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

А вы кто, белорусы, ліцвіны?

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