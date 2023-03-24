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«Всегда ставлю «тире» са спадарыняй Тихоновской». Что не так с Майей Санду? Обсудили Пустовой и Азарёнок

24 марта 2023 17:48
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим безумие Запада, террористическую угрозу и ситуацию в Украине. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой.

«Всегда ставлю «тире» са спадарыняй Тихоновской». Что не так с Майей Санду? Обсудили Пустовой и Азарёнок -1

Григорий Азаренок, СТВ:
Запад, эти козлы все, они приезжали: ой, мы очень беспокоимся за ваш суверенитет.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Я помню, я же снимал это!

Григорий Азаренок:
Сейчас пришли «хорошие» люди, прогрессивные соросятовские люди пришли в Молдове к власти. Они уже там законодательно закрепили румынский язык как единственный государственный. Где эмиссары, где все эти еврочиновники? Чего они не беспокоятся за суверенитет Молдовы? Додон его отстаивал, а вот пришли «хорошие» люди и полностью сдают его Румынии.

«Всегда ставлю «тире» са спадарыняй Тихоновской». Что не так с Майей Санду? Обсудили Пустовой и Азарёнок -4

Евгений Пустовой:
Санду. Я всегда ставлю «тире» са спадарыняй Тихоновской. Слушайте, разные женщины есть, умные есть. Например, Кочанова, Эйсмонт. Женщины, которые показали, что умеют управлять. Это как наша настоящая Беларусь. А это коллаборантка, разливная монета Арсеньевой. Им место на кухне, наверное. Простите, пожалуйста, за такой антифеминизм. Но эта Санду! Сколько месяцев ей понадобилось, чтобы разрушить Молдову?! И где эти люди, которые говорили: Тихановская наш президент! Она бы справилась быстрее. За несколько недель не было бы Беларуси. Вообще не было бы Беларуси. А сейчас эти умные люди, невероятные, которые вышли со свободной душой навстречу пераменам ганебным и мерзким, цвілым пераменам, сейчас в Дубай летают при таком плохом Президенте. А вот при хорошем Зеленском кишки украинцев наматываются на танки гусениц.

Григорий Азаренок:
И пытаются это все вновь принести сюда.

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# Международная политика # общество # Евгений Пустовой # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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