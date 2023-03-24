«Всегда ставлю «тире» са спадарыняй Тихоновской». Что не так с Майей Санду? Обсудили Пустовой и Азарёнок

Проект « Азар е нок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим безумие Запада, террористическую угрозу и ситуацию в Украине. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой.

Григорий Азаренок, СТВ:

Запад, эти козлы все, они приезжали: ой, мы очень беспокоимся за ваш суверенитет.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Я помню, я же снимал это!

Григорий Азаренок:

Сейчас пришли «хорошие» люди, прогрессивные соросятовские люди пришли в Молдове к власти. Они уже там законодательно закрепили румынский язык как единственный государственный. Где эмиссары, где все эти еврочиновники? Чего они не беспокоятся за суверенитет Молдовы? Додон его отстаивал, а вот пришли «хорошие» люди и полностью сдают его Румынии.