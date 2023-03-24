Водители об очередях на границе с ЕС: «Почему мы в ловушке? Мы же понимаем, что дело в той стороне»

В очередях сотни легковушек и грузовиков. Европейские контрольные службы продолжают усугублять ситуацию на границе, искусственно замедляя процесс оформления транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очереди у рубежей с Европейским союзом бьют рекорды. По данным Госпогранкомитета, въезда с белорусской стороны ожидает свыше 500 легковых и почти две тысячи грузовых авто. Необоснованное закрытие пунктов пропуска и саботирование их работы сопредельной стороной – главные причины.

С 20 марта очередь легковых автомобилей на въезд в страны ЕС увеличилась в пять раз, фур – почти в два. Самая сложная ситуация на польском направлении – перед пунктом пропуска «Брест» выстроились более 350 автомобилей. Это только те, кто зарегистрирован, а в реальности колея тянется практически до Брестской крепости. На протяжении всей прошлой недели польская сторона принимала лишь треть транспорта от положенного количества.

Очередь до самой Брестской крепости. Что прямо сейчас происходит у пункта пропуска «Брест»?

Я сам из Австрии. Жду, когда будет возможность вернуться домой. Я знаю причину – это медлительные польские пограничники. Они делают это с нами. Я не понимаю, почему мы в ловушке. Мы же понимаем, что дело в той стороне.

Абсолютный антирекорд установили контрольные службы польского пункта «Кукурыки». Здесь простаивают около тысячи большегрузов. Очередь из машин заканчивается на трассе М1 возле Ракитницы и составляет более 30 километров. Водителям стараются предоставить хоть какие-то удобства: организовали торговлю товарами первой необходимости, выставили биотуалеты и контейнеры для мусора.