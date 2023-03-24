Одинокая женщина тоже может сделать ЭКО. Врачи рассказали об особенностях процедуры

Многие религии неоднозначно относятся к процедуре ЭКО. Еще не так давно у православных родителей, которые имели неосторожность сообщить священнику, что ребенок зачат посредством ЭКО, могли возникнуть сложности при крещении малыша. Сейчас отношение церкви несколько смягчилось. Однако она по-прежнему не одобряет ЭКО и принимает метод с оговорками, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Антоний Семилет, духовник епархиального отдела по защите материнства и семейных ценностей:

На эту тему сейчас идут очень серьезные, уже более трех лет, богословские, внутрицерковные дебаты, не споры, а дебаты. В церкви существует при патриархии «Библейская богословская комиссия», которая сейчас пытается разработать единую церковную позицию по этому вопросу, так как биотехнологии развиваются, происходят изменения. То, что было написано в 2000 году, оно, может, не до конца определяет современные реалии. Но тем не менее ЭКО – это в любом случае вопрос избыточных эмбрионов и вопрос, давайте говорить честно, надругательства над достоинством личности. Церковь говорит, что уже оплодотворенная яйцеклетка – это живое существо, это живой человек. Если в этой технологии появятся способы, при которых не будет происходить убийство избыточных эмбрионов, то есть абортов, и не будут замораживаться эти донорские клетки и не будут использоваться в дальнейшем в каких-то манипуляциях медицинских и научных, то церковь еще в 2000-х в основах социальной концепции однозначно сказала, что в принципе нет ничего греховного в этом. Причины бесплодия и невозможности зачатия очень разные. Чтобы стать родителями, мужчина и женщина готовы испробовать любые варианты, которые наука может предложить им сегодня. В том числе суррогатное материнство и донорские клетки.

Оксана Мордус, врач лабораторной диагностики кабинета ВРТ УЗ «Городской клинический родильный дом № 2» г. Минска:

Если гаметы свои, мужские либо женские, не имеют нужного качества либо они отсутствуют, то есть либо нет возможности их получить, тогда у нас в республике мы можем прибегнуть к программе «Донорство». Пара может обратиться в донорский банк и купить, если нужны, ооциты либо это сперма для оплодотворения. Ну а если мамой захотела стать одинокая женщина? Будет ли услышана ее просьба? Сегодня врачи дают шанс родить ребенка, независимо от наличия или отсутствия мужа. Главное – действительно осознанный выбор, понимание будущей ответственности, а наука готова прийти на помощь.

Вероника Филимоненкова, заведующая отделением ВРТ УЗ «Городской клинический родильный дом № 2» г. Минска:

В нашем законодательстве есть такой момент, что одинокая женщина может воспользоваться услугами экстракорпорального оплодотворения для того, чтобы получить беременность. Поэтому у нас, в том числе в нашем центре, есть женщины, которые приходят для того, чтобы получить беременность с использованием донорского материала.

Однако людям, придерживающимся традиций православия, следует четко помнить: церковь выступает против ЭКО в тех случаях, когда речь идет об использовании донорских клеток. И ее позиция именно в этом вопросе пока тверда, как камень. Католическая церковь считает метод ЭКО неестественным и антиморальным, и потому полностью отвергает его во всех его аспектах. Ислам не имеет ничего против, но требует от своих последователей не пользоваться услугами суррогатной матери и не использовать донорский биоматериал. Иудеи считают, что для размножения любые методы хороши и оправданы. Буддисты всегда приветствуют все нововведения, в том числе и в репродуктивной сфере. Дать жизнь в понимании приверженцев буддизма можно любым способом, главное – чтобы родители любили малыша, а он сам явился в этот мир желанным и счастливым. И все же есть еще один аспект ЭКО, который не по душе не только приверженцам различных религий, но и атеистам. Это замораживание и редукция эмбрионов. Оксана Мордус:

Не всегда в программе получается то количество эмбрионов, которое нужно для переноса. Чаще всего в программе получается больше эмбрионов. Поэтому оставшиеся после переноса эмбрионы подлежат криоконсервации. Морозим мы на пятый день. Это финальная стадия развития эмбриона в условиях in vitro. На стадии бластоциста они достаточно хорошо морозятся, переносят эту заморозку и могут храниться в специальных дьюарах до того момента, когда мама будет готова сделать очередной перенос, если попытка была неудачная, либо прийти за вторым, третьим ребенком – как получится. Надо понимать, что беременность – это еще не равно роды. Если при первых ЭКО забор материала означал операцию и извлечение всего одной яйцеклетки, то сегодня это пункция с изъятием нескольких штук. И парам не стоит отказываться от замороженных эмбрионов, пока они не родят здорового ребенка. То есть криоконсервирование – это еще один шанс.

Ольга Карпович, заведующая городским центром репродуктивного здоровья УЗ «Городской клинический родильный дом № 2» г. Минска:

Например, стимуляция прошла успешно, и было максимальное количество у женщины взято яйцеклеток. Получились хорошие эмбрионы. Мы предлагаем нашим пациентам для того, чтобы они в дальнейшем могли воспользоваться своим же биологическим материалом, криоконсервирование этих эмбрионов. Хранение у нас проходит в нашем же центре, нашей эмбриологической лаборатории. Это абсолютно недорогая процедура, поэтому даже если в свежем цикле произошел перенос и он завершился неудачей, эта супружеская пара может обратиться к нам для последующего переноса своих же замороженных криоконсервированных эмбрионов.

Если же пара достигла нужного результата и аист посетил счастливый дом, то от криохранения можно отказаться и эмбрион утилизируют согласно белорусскому законодательству. Есть и еще один спорный вопрос – редукция. Какие обследования нужно пройти перед процедурой ЭКО? Отвечают врачи – подробности здесь. Вероника Филимоненкова:

Редукция – это процедура, к которой женщина может прибегнуть при наличии медицинских показаний либо при условии возникновения многоплодной беременности, когда в полости матки развивается три и более плодов. У женщины могут возникнуть сложности с вынашиванием подобной беременности, в такой ситуации эта процедура может осуществляться по желанию женщины.