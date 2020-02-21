Лосев: «Говорить, что это плохо – снижение порогового уровня – я однозначно так не смогу сказать»

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Владимир Лосев, ректор Международного университета МИТСО:

По качеству абитуриентов. Со студентами я работаю уже не первый год, уже более 20 лет. Я скажу так, из личного опыта: что 25 лет назад, что в этом году всегда примерно одинаковое соотношение – треть, кто желал бы стать специалистом, треть, который в жизни не определился, и ещё та треть, которая вряд ли специалистами когда-либо будет и будет работать по специальности. И здесь уровень абитуриента – у нас разные сейчас и программы меняются, и сроки школьного обучения, и разные школьники, разные способы получения информации. Поэтому говорить, что у нас сейчас абитуриент стал хуже, чем это было 20 лет назад – вряд ли можно так говорить

. Насчёт пороговых значений – тоже это пока вопрос для обсуждения: ещё неизвестно, убирать эти пороги, повышать. То есть, есть три точки зрения, которые сейчас пока обсуждаются. В любом случае, думаю, что, с точки зрения тех ВУЗов, которые имеют конкурс, на них это никак не отразится – уровень абитуриентов будет такой же, как был и в прошлом году, и в позапрошлом. А мы с вами знаем, что есть специальности, на которые, в том числе, на бюджетные места, происходит недобор. Вот в этой ситуации, да, конечно же, ВУЗы заинтересованы в том, чтобы, хотя бы, привлечь к себе абитуриентов.

Дальше кто из них станет специалистом – это покажет уже само обучение в течение 4 лет. Поэтому здесь сразу говорить о том, что это плохо – снижение порогового уровня – я однозначно так не смогу сказать.