«В день по километру, бывало, трое суток вообще стояли». Что говорят белорусские и российские водители на границе?

Новости Беларуси. Где заканчивается политика и начинается притеснение простых белорусов? Ответ очень простой. ЕС обязал наших перевозчиков, еще также и российских, покинуть территорию союза до 16 апреля, то есть уже до предстоящей субботы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди потеряют деньги, работу, а кто-то и вовсе не успеет попросту пересечь границу. В Белорусской ассоциации автомобильных перевозчиков пытаются через диалог вразумить европейские службы, а эксперты прогнозируют потери по обе стороны границы.

Запрет на въезд в Евросоюз и транзит по его территории для белорусских перевозчиков начал действовать еще с прошлых выходных. Это стало громом среди ясного неба. Им дали лишь неделю, до субботы, 16 апреля, завершить перевозку грузов и покинуть территорию коллективного Запада. Теперь водители рассказывают: на литовской стороне к пункту пропуска «Райгардас», он сопредельный с нашей «Привалкой», очередь в 16 километров, где дальнобойщики вынуждены по пять суток ожидать возвращения на родину – литовские таможенники медлительны. Артур Парханович – белорус, из Сербии сейчас держит путь в Россию. Признается, спешит выехать из Евросоюза из-за опасений за штрафные санкции.

Артур Парханович, водитель:

До 16 числа покинуть надо Евросоюз. Вроде бы как читали, если не покинешь, возвращают обратно груз, откуда загрузился. Перевозки уменьшатся, возможно, будут увольнения. Литовские службы белорусские грузовики уже не пропускают, разворачивают обратно. Контракты срываются, а это потери немалых денег. Да, ограничения не коснулись таких категорий товаров, как пищевые, медицинские, энергоносители, удобрения. Но это лишь малый процент от большинства транспортных цепочек. Все водители задаются вопросом: что делать дальше?

Ситуация на польском направлении не лучше. Пункт пропуска «Козловичи». Свою очередь на въезд в Беларусь ожидают более 1 500 грузовиков, в большинстве с белорусскими и российскими номерами. Колея растянулась на десятки километров. Принять душ – что-то запредельное, а горячее питание – непозволительная роскошь.

Владимир, водитель:

Мы стояли на 620-м километре перед Бяла-Подляской. 620-й километр. 12 дней. В день по километру, бывало, трое суток вообще стояли. Спросите поляков, может, они ответят. Они ничего не говорят, они просто не работают. Происходящее польские службы комментировать водителям не собираются. Зато всячески стараются найти способ для дополнительного досмотра или проверки документов. И причина этому далеко не вопросы безопасности.

Владимир, водитель:

Могут за три минуты оформить, могут за 20 минут. Два человека стоят – вообще одного документы потеряли, одному сказали – иди, обращайся к своему Путину, мы ничего делать не будем. Будущее бизнеса и судьбы людей, которые в любой момент могут остаться без работы, европейских политиков не интересуют. Потери владельцев тягачей еще предстоит оценить, но уже ясно, что убытки будут по обе стороны границы.

Артем, водитель:

У многих есть чувство страха, многие переживают, что останемся без работы теперь с этой ситуацией, потому что перевозки падают. Милослав из Сербии за «баранкой» больше 20 лет, своего поднятого шлагбаума ждал практически неделю. Таких очередей и припомнить не может. Несмотря на европейские номера тягача, внимание польских пограничников на себе ощутил в полной мере. На вопрос «куда везем?» – ответ «братьям-белорусам».