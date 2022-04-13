Будут страдать производители товаров, которые мы закупаем в Европе. Как отразятся на Беларуси новые санкции?

Новости Беларуси. Где заканчивается политика и начинается притеснение простых белорусов? Ответ очень простой. ЕС обязал наших перевозчиков, еще также и российских, покинуть территорию союза до 16 апреля, то есть уже до предстоящей субботы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Люди потеряют деньги, работу, а кто-то и вовсе не успеет попросту пересечь границу. В Белорусской ассоциации автомобильных перевозчиков пытаются через диалог вразумить европейские службы, а эксперты прогнозируют потери по обе стороны границы.
Беларусь всегда сохраняла за собой статус своеобразного моста между Востоком и Западом. Логистический и экономический. Сейчас концепция рушится на глазах – вред обоюдный. У нас порядка 6 000 международных перевозчиков, и большинство из них работали с Европой. Взамен рассматривают вариант заказов на страны СНГ и Китай. Но европейские производители могут потерять больше, а это рынок ЕАЭС порядка 170 миллионов человек.
Жанна Тарасевич, директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского:
Будут страдать и производители товаров, которые мы сегодня закупаем в Европе, и в итоге мы можем просто переориентироваться на другие. В ближайшей перспективе мы пострадаем больше, но в долгосрочной перспективе эти санкции могут сработать негативно даже больше для Евросоюза, нежели чем для Российской Федерации и Беларуси.
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