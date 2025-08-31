Хочешь быть сильнее втрое – приходи грести в каноэ! Белорусские спортсменки рассказали, почему это так

Елизавета Примак, серебряный призер чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ:

Начинается все с одиночки. Чтобы мы нашли баланс, умели сидеть в лодке и грести сами. Обязательно мы выходим в одиночке. Это самое главное. Потом идет двойка и уже четверка. Мы сидим в двойке, мы напарницы. Я научилась сидеть в лодке, и следующим летом 2019 года нас посадили вместе.

Учились. Очень криво ездили по речке изначально. Она впереди сидела, а я на руле. И мне приходилось рулить, а я год только сижу в лодке, и тяжело было. Научились, и вот все время до сегодняшнего дня мы сидим в двойке с ней.

Юлия Силипицкая:

Убедите меня в том, что гребля, тем более каноэ, это крутой вид спорта.

Елизавета Примак:

У нас есть такая фраза. Если хочешь стать сильнее вдвое, приходи грести в канал. У нас в гребле несколько видов спорта. Мы бегаем, как легкоатлеты, зимой плаваем, как пловцы. Занимаемся со штангой, как тяжелоатлеты.