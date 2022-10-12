«Распихаться по госам, а дальше искать обходные лазейки». Что думают делать учащиеся закрытых частных школ?

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим угрозу ядерного удара с Запада и новый этап специальной военной операции. В гостях политолог Андрей Лазуткин и политик Николай Стариков.

Григорий Азаренок, СТВ:

Новость этого дня, что змагары воют, змагары страдают: МЧС и другие наши структуры подали иски против ряда частных школ, которые, как оказалось, вскрыли мы страшную клоаку. На каком этапе сейчас работа с этими учреждениями и как дети, которые сейчас переходят в государственные школы, нормально адаптируются?