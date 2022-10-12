«Распихаться по госам, а дальше искать обходные лазейки». Что думают делать учащиеся закрытых частных школ?

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим угрозу ядерного удара с Запада и новый этап специальной военной операции. В гостях политолог Андрей Лазуткин и политик Николай Стариков.
Григорий Азаренок, СТВ:
Новость этого дня, что змагары воют, змагары страдают: МЧС и другие наши структуры подали иски против ряда частных школ, которые, как оказалось, вскрыли мы страшную клоаку. На каком этапе сейчас работа с этими учреждениями и как дети, которые сейчас переходят в государственные школы, нормально адаптируются?
Андрей Лазуткин, политолог:
Мы тоже видим некоторые хитрости, которые они применяют. Сейчас у них задача: попасть хоть в какую-то государственную школу, а дальше попасть на индивидуальный план. Я вам рассказывал, что у вас депрессия, например, вы не ходите в школу, прогуливаете, вы какой-то, значит, больной ребенок, вас надо отдать в частный медцентр, там вам поставят диагноз, потом в школе вас, возможно, переведут на индивидуальный план. Это такая лазейка, чтобы вы учились в польской школе, нигде не учились, посещали какие-то онлайн-занятия. И у них задача пока распихаться просто по госам, а дальше искать уже обходные лазейки. Конечно, мы это все тоже видим, стараемся противодействовать. Примерно тысяча детей пошла уже в школы по Минску, прекрасно занимаются. Думаю, эта проблема будет окончательно решена. Мы начали заниматься этим вопросом не вчера и не позавчера. Понадобилось два с половиной года.
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