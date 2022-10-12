Лазуткин: «Наверное, была договорённость не трогать мост, а её все-таки нарушили, вот тогда только прилетели ракеты»

Андрей Лазуткин, политолог:

Мы имеем свои силы и средства, которые оперативно перебрасываем в такую проблемную точку. Другое дело, таких точек может быть несколько, потому что противник тоже не дурак. Он должен, скажем так, отрабатывать сразу несколько направлений, если они уже замыслили такого рода переход границы, потому что одного будет мало. И надо, опять же, это все выявлять, предупреждать, на стадии разведки собирать информацию. Но шило очень сложно спрятать в мешке. Президент нам сказал, что получил информацию по дипломатическим каналам. Это говорит о том, что, мягко говоря, любые эти действия ведутся в неком коридоре. Даже когда Россия воевала, я подозреваю, там есть определенные договоренности. Наверное, была договоренность не трогать мост, а ее все-таки нарушили, вот тогда только прилетели ракеты. Потому что война – это сложный процесс. Там есть разные уровни согласования, разные уровни принятия решений. И вот Украина нарвалась. Опять же, здесь могут быть некие договоренности с Украиной, но, повторюсь, могут быть и действия, которые будут выходить из этого коридора. Потому что министр обороны сказал: вы нас не нападаете, и мы на вас не нападаем. Но слова – это слова. Они могут тоже что-то обещать, а могут реально не контролировать какие-то группы внутри своей территории.

Григорий Азаренок, СТВ:

Это может быть так, что в борьбе за власть с Залужным, например, Кирилл Буданов решит устроить такую провокацию.