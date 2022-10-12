Лазуткин: «Наверное, была договорённость не трогать мост, а её все-таки нарушили, вот тогда только прилетели ракеты»

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим угрозу ядерного удара с Запада и новый этап специальной военной операции. В гостях политолог Андрей Лазуткин и политик Николай Стариков.
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим угрозу ядерного удара с Запада и новый этап специальной военной операции. В гостях политолог Андрей Лазуткин и политик Николай Стариков.
Андрей Лазуткин, политолог:
Мы имеем свои силы и средства, которые оперативно перебрасываем в такую проблемную точку. Другое дело, таких точек может быть несколько, потому что противник тоже не дурак. Он должен, скажем так, отрабатывать сразу несколько направлений, если они уже замыслили такого рода переход границы, потому что одного будет мало. И надо, опять же, это все выявлять, предупреждать, на стадии разведки собирать информацию. Но шило очень сложно спрятать в мешке. Президент нам сказал, что получил информацию по дипломатическим каналам. Это говорит о том, что, мягко говоря, любые эти действия ведутся в неком коридоре. Даже когда Россия воевала, я подозреваю, там есть определенные договоренности. Наверное, была договоренность не трогать мост, а ее все-таки нарушили, вот тогда только прилетели ракеты. Потому что война – это сложный процесс. Там есть разные уровни согласования, разные уровни принятия решений. И вот Украина нарвалась. Опять же, здесь могут быть некие договоренности с Украиной, но, повторюсь, могут быть и действия, которые будут выходить из этого коридора. Потому что министр обороны сказал: вы нас не нападаете, и мы на вас не нападаем. Но слова – это слова. Они могут тоже что-то обещать, а могут реально не контролировать какие-то группы внутри своей территории.
Григорий Азаренок, СТВ:
Это может быть так, что в борьбе за власть с Залужным, например, Кирилл Буданов решит устроить такую провокацию.
Андрей Лазуткин:
И более того, какая-то группа переходит границу, там проводится наша операция, ее уничтожают. А это будут, допустим, наши граждане, условно. Или те же калиновцы бывшие, кто-то еще. Вроде как это не украинские военнослужащие. И получается, что это не акт агрессии Украины, а оно как-то само собой. У нас типа гражданская война. То, что проворачивали в Сирии несколько лет. Это их тактика, это они хорошо умеют делать. Но для этого нужны люди. Надо их подготовить, обучить и бросить умирать до конца. Я думаю, что многие не готовы пока на это идти.
Григорий Азаренок:
Съехали-то от нас в основном всякие хипстеры и легко ранимые граждане.
Андрей Лазуткин:
Мы же видели, что они работают сейчас по силовым структурам, пытаются собирать бывших военных туда, которые что-то умеют делать. Сахащик этот, которого нашли, чтобы какой-то авторитет показывать. Но этого пока мало всего. Это не то, что их консолидирует, и не то, что даст им какую-то понятную цель. Потому что одно дело – собирать деньги на какую-то деятельность, другое дело – реально воевать и остаться в земле. На это, конечно, мало кто пойдет. Поэтому вопрос остается открытым. Наша задача не думать за них, а показать, что мы готовы на такое развитие ситуации. Если вы в этом условном Ельске перейдете границу, вы там все и останетесь.
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