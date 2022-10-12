Могут под видом змагаров занять наш населённый пункт. Азарёнок о возможных провокациях в Беларуси

Проект Григория Азаренка – « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим угрозу ядерного удара с Запада и новый этап специальной военной операции. В гостях политолог Андрей Лазуткин и политик Николай Стариков.

Андрей Лазуткин, политолог: Такое обращение к руководству Украины. А реально оно управляет кем? Допустим, ВСУ. Там есть главнокомандующий, есть Залужный, есть Зеленский. Но есть же, допустим, формирования, которые можно создать, например, из бывших бойцов ВСУ. Как наши батальоны Калиновского, которые сейчас разбежались на несколько частей. Это люди, которые уже не подчиняются украинскому командованию. Что они будут делать на территории Украины? А если они перейдут границу, не находясь под командованием ВСУ?

Григорий Азаренок, СТВ: Давайте расскажем о сценарии, который также есть у наших врагов, но который известен и нашим генералам, о котором рассказывал Иван Станиславович Тертель. Это так называемый пример Булак-Балаховича. Был такой знаменитый террорист в 1920-е годы. Заходил на территорию Беларуси, но Красная армия его выбила отсюда. У змагаров это такой национальный миф. В чем заключается ситуация: они могут под видом змагаров, какой-то польский спецназ, украинский спецназ, попытаться у нас занять какой-то населенный пункт. Соответственно, наши вынуждены будут производить очистку, штурм. Уже прикрываться мирным населением в Украине научились замечательно. Эти кадры потом облетают все телеканалы мира. Здесь объявляют некую БНР, просят помощи. Дальше смотрят нашу реакцию, российскую реакцию и так далее. Дальше ситуация может развиваться как угодно. Такие планы у них есть. И о них известно нашему военному командованию.

Андрей Лазуткин:

Опять же, чтобы проводить такую операцию, надо человек 500 хотя бы подготовить, обучить. А у них, наоборот, сейчас кадры разбегаются. То есть они не могут создать единую белорусскую структуру. Они ее раздробили, распределили. Плюс она имеет разное подчинение. Часть сидит в Украине, часть сидит в Польше, в Литве. Готовят их отдельно. И пока это численность, которая не достигает 400-500 человек. Там порядка 100 человек. А 20 человек – это то, что воюет в принципе в Украине. То есть там этот батальон «Террор», который выделили из состава полка Калиновского.

Григорий Азаренок:

Он там под Херсоном сидит.

Андрей Лазуткин:

Это более-менее единица какая-то воюющая. Плюс еще понесли большие потери под Лисичанском.

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