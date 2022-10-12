Будет ли Россия применять ядерное оружие? Мнение политика

Николай Стариков, писатель, политик, член ЦС Социалистической партии «Справедливая Россия – за правду»: Опасность, провокация с применением ядерного оружия есть, но есть все основания полагать, что сценарий может быть таков: американцы привозят ядерное устройство в один из городов, желательно для них русскоязычный, далее кладут его на склад, где находятся всевозможные западные вооружения, делается утечка информации, где оно находится, российская разведка это замечает, осуществляется прилет российской ракеты с обычной боеголовкой, в момент прилета этой ракеты осуществляется подрыв ядерного устройства. Все снято, все запротоколировано: вот вылет ракеты, вот она прилетела, вот атомный гриб. Отвертеться невозможно, доказательства якобы налицо. Будет попытка просто вытолкнуть Россию из Совета безопасности, полная международная изоляция. И в такой ситуации хоть какие-то отношения поддерживать со страной, которая на ровном месте применила ядерное оружие, просто невозможно. Вот сценарий, который рисуется.

Николай Стариков:

Обратите внимание, они все, как забубенные, что западные СМИ, что западные лидеры, начали говорить про применение Россией ядерного оружия, хотя для этого нет ни повода, ничего подобного не написано в нашей ядерной доктрине. Не слышат, что говорит Путин, не слышат, что говорит Лукашенко. Они говорят: вот, нам угрожают. Никто не угрожает. Поэтому это наиболее опасный сценарий. Как его предотвратить? Рассказывать о нем. Громко рассказывать. Собрать пресс-конференцию, провести Совет безопасности ООН, где заявить, что есть у нас информация, что такое может быть. Так вот, все услышьте, пожалуйста: Россия не будет применять ядерное оружие для решения задач специальной военной операции. У нас для этого есть армия, есть обычные средства – есть много чего. Ядерное оружие – нет конечно. Поэтому если вам вдруг начнут говорить, то вот это англосаксы сами и взорвали.

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