Кубраков: если кто-то попытается совершить террористический акт на территории РБ, он будет сразу уничтожен

Новости Беларуси. В Гомельской области завершились учения МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они прошли в тесном взаимодействии с представителями силового блока и органов местной власти.

Проверка готовности личного состава в таком формате вызвана непростой военно-политической обстановкой вблизи белорусских границ, а также созданием за пределами страны вооруженных формирований, представляющих прямую угрозу нашей национальной безопасности. На учениях правоохранители отработали практические действия при нападении диверсантов на населенный пункт. Акцент делался как на защите и разведке, так и на этапах по локализации противника. При этом основной задачей являлась отработка мер по обеспечению безопасности граждан.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Задача номер один – обеспечить безопасность наших граждан, где бы они не находились: в столице Республики Беларусь, в областном центре или в таком маленьком городке, как Ельск. С учетом ситуации, которая сейчас происходит вокруг нашей страны, приняты дополнительные меры безопасности. Очень много звучит, особенно в интернете, провести какие-то силовые акты на территории Республики Беларусь. Всем сегодня хочу сказать, что задача сотрудникам органов внутренних дел поставлена одна – если кто-то попытается совершить террористический акт на территории Республики Беларусь, эти люди будут сразу уничтожены.