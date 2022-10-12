«Здесь будет хаос». Что США рассчитывают получить от России в ходе украинского конфликта?

Андрей Лазуткин, политолог: Задача этих действий в Украине – это выйти на прямые переговоры с Россией по Китаю. То есть не сама Украина здесь какая-то цель важная. И не Беларусь, и даже не Россия. А именно вынудить Россию выполнять задачи, которые поставит США на китайском направлении. Как только, я думаю, это будет достигнуто, то тут же у нас и мир наступит в Украине, и все закончится. Президента нашего, когда летал на неформальный саммит глав СНГ, журналисты спрашивали, как это все заканчивается. Он тогда так ответил интересно.

Андрей Лазуткин:

Скорее всего, если они найдут по Китаю какую-то приемлемую позицию по российскую, они будут заканчивать эти боевые действия. Китай это все тоже видит и понимает, поэтому нас поддерживает. И, в общем-то, сейчас эта китайская риторика в отношении Штатов очень агрессивная, она никогда такой не была за последние 30 лет. Даже со времен культурной революции, наверное. Если почитать их государственную прессу, они очень резко высказываются и по Японии, и, безусловно, по Штатам. Поэтому пока ситуация такова, что, видимо, и взрыв газопровода тоже был следствием несговорчивости России. Их вынуждают на переговоры по китайскому вопросу, но я надеюсь, что российское руководство здесь проявит стойкость. Но мы с Китаем всегда имели хорошие отношения, у нас не было этой проблемы. У нас и декоммунизация никогда не проводилась, в отличие от стран Европы.

И, конечно, Стариков важно очень сказал, что главная задача – это работать против Китая. И попутно уничтожить Россию. И сделать это так, чтобы мы сами себя убивали за наши же деньги и не применили ядерное оружие, чтобы весь мир не сжечь, а как-нибудь сами тут гнили в своем уголке. Если эту задачу Штаты выполнят, уберут нас с дороги, то дальше вопрос Европы сам отпадет. Потому что Европа будет отрезана вот этим пространством от Китая. Здесь будет хаос, бардак, тут не пойдут китайские товары. Китайские энергетические связи с Россией тоже будут разрушены, видимо.

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