«Осуществить охрану наших западных рубежей». Вольфович о развёртывании региональной группировки войск и защите границ

Новости Беларуси. Планы беглых и западных спецслужб, подробности кулуарных бесед европейских дипломатов и военная обстановка вдоль наших границ. Руководители силовых ведомств в формате встреч с трудовыми коллективами представили аналитико-разведывательную информацию о складывающейся военно-политической обстановке в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросы безопасности находятся под жестким контролем государства, но риски и угрозы извне сохраняются. Беларусь хотят втянуть в конфликт и расшатать обстановку вплоть до захвата власти и смены геополитического курса. Причем на методы и средства заграничные кураторы не скупятся: по одному из сценариев готовится захват райцентра с началом последующей наступательной операции, также в планах и организация терактов.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Сегодня те вызовы и угрозы, которые складываются вокруг нашей страны, заставляют наших руководителей, прежде всего президентов наших стран – президента Российской Федерации, президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко – принять решение о поэтапном развертывании региональной группировки войск на территории Республики Беларусь. Это один, наверное, из факторов защиты от тех угроз, которые могут исходить для нашей национальной безопасности. Еще раз хотелось бы сказать, что региональная группировка войск создана давно и цели имеет исключительно оборонительные – осуществить охрану и защиту наших западных рубежей Союзного государства.