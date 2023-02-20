Прямой эфир

Раньше это был русский. Какой язык школьники чаще выбирают на ЦТ и экзамены?

20 февраля 2023 17:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Есть ли в Беларуси языковая конкуренция? Что сделать, чтобы родные слова не стали иностранными? Диалоги на двух официальных языках на площадке ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:
Интересно, сейчас будет как раз централизованный экзамен, сколько учеников будут выбирать белорусский язык, чтобы сдавать экзамен.

Кирилл Казаков, СТВ:
Обычно это больше или меньше?

Алена Сырова:
Меньше же выбирают.

Раньше это был русский. Какой язык школьники чаще выбирают на ЦТ и экзамены?-1

Ольга Зеленко, заместитель директора Национального института образования:
Вы гаворыце зараз пра сам вучэбны прадмет, руская мова і беларуская мова. Проста трэба разумець, так, вы маеце рацыю. Што датычыцца рускай мовы, то там большая колькасць абітурыентаў выбірала ў мінулыя гады. Пра гэты год пакуль што гаварыць ранавата. Але ў нас яшчэ ёсць магчымасць у абітурыентаў выбіраць, на якой мове здаваць цэнтралізаванае тэсціраванне па іншых вучэбных прадметах. І ў нас здаюць па-беларуску і хімію, і фізіку, і геаграфію.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

«Трэба пачаць з настаўніка». Як зацікавіць падлеткаў беларускай мовай?

Украинская верхушка очумела националистическими взглядами! Лукашенко возмущен борьбой против русского языка

На якой думаеш ці на якой гаворыш? Марзалюк адказаў, якая мова сапраўды родная

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Ольга Зеленко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«У беларускай традыцыі ёсць абвостраны ген справядлівасці». Чаму ў 1995-м прагаласавалі за двумоўе?
20 февраля 2023 17:18

«У беларускай традыцыі ёсць абвостраны ген справядлівасці». Чаму ў 1995-м прагаласавалі за двумоўе?

«Трэба паглядзець на асобу настаўніка». Пры якіх умовах дысцыпліны ў школе пачнуць выкладаць на беларускай?
20 февраля 2023 17:10

«Трэба паглядзець на асобу настаўніка». Пры якіх умовах дысцыпліны ў школе пачнуць выкладаць на беларускай?

«У нас людей об этом спросили». Лазуткин объяснил, почему белорусы спокойно восприняли 2 государственных языка
20 февраля 2023 16:54

«У нас людей об этом спросили». Лазуткин объяснил, почему белорусы спокойно восприняли 2 государственных языка