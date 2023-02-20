Раньше это был русский. Какой язык школьники чаще выбирают на ЦТ и экзамены?

Есть ли в Беларуси языковая конкуренция? Что сделать, чтобы родные слова не стали иностранными? Диалоги на двух официальных языках на площадке ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

Интересно, сейчас будет как раз централизованный экзамен, сколько учеников будут выбирать белорусский язык, чтобы сдавать экзамен.

Кирилл Казаков, СТВ:

Обычно это больше или меньше?

Алена Сырова:

Меньше же выбирают.