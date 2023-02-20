Раньше это был русский. Какой язык школьники чаще выбирают на ЦТ и экзамены?

Есть ли в Беларуси языковая конкуренция? Что сделать, чтобы родные слова не стали иностранными? Диалоги на двух официальных языках на площадке ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Интересно, сейчас будет как раз централизованный экзамен, сколько учеников будут выбирать белорусский язык, чтобы сдавать экзамен.
Кирилл Казаков, СТВ:
Обычно это больше или меньше?
Алена Сырова:
Меньше же выбирают.
Ольга Зеленко, заместитель директора Национального института образования:
Вы гаворыце зараз пра сам вучэбны прадмет, руская мова і беларуская мова. Проста трэба разумець, так, вы маеце рацыю. Што датычыцца рускай мовы, то там большая колькасць абітурыентаў выбірала ў мінулыя гады. Пра гэты год пакуль што гаварыць ранавата. Але ў нас яшчэ ёсць магчымасць у абітурыентаў выбіраць, на якой мове здаваць цэнтралізаванае тэсціраванне па іншых вучэбных прадметах. І ў нас здаюць па-беларуску і хімію, і фізіку, і геаграфію.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
«Трэба пачаць з настаўніка». Як зацікавіць падлеткаў беларускай мовай?
Украинская верхушка очумела националистическими взглядами! Лукашенко возмущен борьбой против русского языка
На якой думаеш ці на якой гаворыш? Марзалюк адказаў, якая мова сапраўды родная