Новости по тегу #Ольга Зеленко

Национальное исследование качества образования – один из ключевых проектов в системе, который реализуется с 2023 года. Его основная цель – понять, насколько современная школа отвечает запросам времени и какие решения необходимы для повышения эффективности обучения.
Оно должно показать, насколько современные школьники готовы решать реальные жизненные задачи, опираясь не только на учебники, но и на практические навыки.
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