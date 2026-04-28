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Новости по тегу #Ольга Зеленко

В Беларуси стартовало второе Национальное исследование качества образования
28 апреля 2026 17:51

В Беларуси стартовало второе Национальное исследование качества образования

В Беларуси прошло репетиционное Национальное исследование качества образования
25 ноября 2025 17:18

В Беларуси прошло репетиционное Национальное исследование качества образования

Вадзім Лакіза: «У многіх рэкламных роліках беларуская мова будзе граць – гэта без сумнення»
20 февраля 2023 19:09

Вадзім Лакіза: «У многіх рэкламных роліках беларуская мова будзе граць – гэта без сумнення»

Раньше это был русский. Какой язык школьники чаще выбирают на ЦТ и экзамены?
20 февраля 2023 17:22

Раньше это был русский. Какой язык школьники чаще выбирают на ЦТ и экзамены?

«Трэба паглядзець на асобу настаўніка». Пры якіх умовах дысцыпліны ў школе пачнуць выкладаць на беларускай?
20 февраля 2023 17:10

«Трэба паглядзець на асобу настаўніка». Пры якіх умовах дысцыпліны ў школе пачнуць выкладаць на беларускай?