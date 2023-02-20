«Трэба паглядзець на асобу настаўніка». Пры якіх умовах дысцыпліны ў школе пачнуць выкладаць на беларускай?

Кирилл Казаков, СТВ: Парируйте. Да, я понимаю, что Министерство образования в данном случае… Вы пришли как бы отстаивать все министерство. Может быть, не совсем правильно, не к вам этот вопрос. К министру или замминистру. Но, к сожалению или к счастью. Все же.

На якой думаеш ці на якой гаворыш? Марзалюк адказаў , якая мова сапраўды родная.

Новости Беларуси. Есть ли в Беларуси языковая конкуренция? Что сделать, чтобы родные слова не стали иностранными? Диалоги на двух официальных языках на площадке ток-шоу « По существу ».

Ольга Зеленко, заместитель директора Национального института образования:

Тут не трэба сумнявацца ў тым, што Ігар Аляксандравіч мае рацыю. Сёння вучэбныя прадметы гісторыя Беларусі, геаграфія Беларусі могуць выкладацца па-беларуску нават ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання. Да гэтага проста патрэбна такое калегіяльнае рашэнне на падставе заяў законных прадстаўнікоў вучняў. Калі большасць будзе за тое, каб гэтыя вучэбныя прадметы выкладаліся па-беларуску.

Алена Сырова, СТВ:

Никто же не хочет заморачиваться.

Кирилл Казаков:

Чтобы учителя каким-то образом убеждали родителей, что, может быть, надо обучать. Я услышал слово позитивная дискриминация. Каким образом сделать так, чтобы родители были заинтересованы в том, чтобы написали эту бумагу, чтобы был сформирован класс, чтобы преподавали на белорусском языке. Ведь, смотрите, я же могу говорить о том, что русский язык коммерчески более успешен. Коммерчески. Я не говорю национально.

Ольга Зеленко:

Я б так не казала. Камерцыйна паспяховы ў адносінах да мовы. Ён проста больш пашыраны ў камунікатыўных адносінах, я бы так выказалася. А што для гэтага трэба рабіць, звярнуся да такога пытання, што вы задалі. Маё асабістае меркаванне – трэба паглядзець на асобу настаўніка. Калі настаўнік – чалавек высокаматываваны, калі ён умее запаліць у сваіх вучнях агеньчык любові да роднай мовы, да матчынай мовы. Для мяне родная мова роўна матчына мова. То за такім настаўнікам пойдзе ўвесь клас. Уся паралель.

Алена Сырова:

Я из своего личного, что называется. Когда я училась в школе, у меня была замечательная преподавательница белорусского языка. Татьяна Анатольевна Равтович. Она действительно привила такую любовь к белорусскому языку, которая живет до сих пор. Но как только я покинула стены школы, поступила в высшее учебное заведение.