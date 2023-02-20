«Трэба паглядзець на асобу настаўніка». Пры якіх умовах дысцыпліны ў школе пачнуць выкладаць на беларускай?

Новости Беларуси. Есть ли в Беларуси языковая конкуренция? Что сделать, чтобы родные слова не стали иностранными? Диалоги на двух официальных языках на площадке ток-шоу «По существу».
На якой думаеш ці на якой гаворыш? Марзалюк адказаў, якая мова сапраўды родная.
Кирилл Казаков, СТВ:
Парируйте. Да, я понимаю, что Министерство образования в данном случае… Вы пришли как бы отстаивать все министерство. Может быть, не совсем правильно, не к вам этот вопрос. К министру или замминистру. Но, к сожалению или к счастью. Все же.
Ольга Зеленко, заместитель директора Национального института образования:
Тут не трэба сумнявацца ў тым, што Ігар Аляксандравіч мае рацыю. Сёння вучэбныя прадметы гісторыя Беларусі, геаграфія Беларусі могуць выкладацца па-беларуску нават ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання. Да гэтага проста патрэбна такое калегіяльнае рашэнне на падставе заяў законных прадстаўнікоў вучняў. Калі большасць будзе за тое, каб гэтыя вучэбныя прадметы выкладаліся па-беларуску.
Алена Сырова, СТВ:
Никто же не хочет заморачиваться.
Кирилл Казаков:
Чтобы учителя каким-то образом убеждали родителей, что, может быть, надо обучать. Я услышал слово позитивная дискриминация. Каким образом сделать так, чтобы родители были заинтересованы в том, чтобы написали эту бумагу, чтобы был сформирован класс, чтобы преподавали на белорусском языке. Ведь, смотрите, я же могу говорить о том, что русский язык коммерчески более успешен. Коммерчески. Я не говорю национально.
Ольга Зеленко:
Я б так не казала. Камерцыйна паспяховы ў адносінах да мовы. Ён проста больш пашыраны ў камунікатыўных адносінах, я бы так выказалася. А што для гэтага трэба рабіць, звярнуся да такога пытання, што вы задалі. Маё асабістае меркаванне – трэба паглядзець на асобу настаўніка. Калі настаўнік – чалавек высокаматываваны, калі ён умее запаліць у сваіх вучнях агеньчык любові да роднай мовы, да матчынай мовы. Для мяне родная мова роўна матчына мова. То за такім настаўнікам пойдзе ўвесь клас. Уся паралель.
Алена Сырова:
Я из своего личного, что называется. Когда я училась в школе, у меня была замечательная преподавательница белорусского языка. Татьяна Анатольевна Равтович. Она действительно привила такую любовь к белорусскому языку, которая живет до сих пор. Но как только я покинула стены школы, поступила в высшее учебное заведение.
Кирилл Казаков:
Круг общения белорусскоязычных людей у тебя снижается, ты говоришь по-русски. К сожалению, не к сожалению. Ты не можешь себя заставить читать литературу.
Ольга Зеленко:
Можна я адкажу, чаму так? Не трэба глядзець, што адбываецца вонкі. Вось вы зараз казалі: кола людзей вакол цябе звужаецца, і ты адпаведна пераходзіш на рускую мову ў сваіх штодзённых маўленчых зносінах. Давайце кожны паглядзім на сябе. Той чалавек, які стварае камунікатыўнае асяроддзе, гэта я, гэта вы. Калі вакол вас будзе стварацца камунікатыўнае асяроддзе незалежна ад таго, дзе вы вучыцеся. На ўрача, на настаўніка, на юрыста.
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