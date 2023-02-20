«Трэба пачаць з настаўніка». Як зацікавіць падлеткаў беларускай мовай?

Есть ли в Беларуси языковая конкуренция? Что сделать, чтобы родные слова не стали иностранными? Диалоги на двух официальных языках на площадке ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Почему именно белорусский язык выбрали для этого приложения? Вы стали определенного рода открытием выставки «Беларусь интеллектуальная» со своим приложением. Но это приложение белорусского языка. Опять же, казалось бы, в какой-то нынешней политической ситуации, когда белорусский язык чуть ли некоторыми блогерами, там и марзалюка, и меня топчут… Почему белорусский язык?

Николай Курилович, учитель белорусского языка и литературы СШ № 111 Минска:

Я з некаторымі момантамі дазволю сабе не пагадзіцца. Па-першае, я не згодны з такім меркаваннем наконт камерцыялізацыі рускай мовы. У нас ужо шмат прыкладаў на сённяшні дзень, калі беларуская мова гучыць, на мой погляд, лепш, чым руская, у рэкламных роліках, у сучасных перакладах. Кирилл Казаков:

Яе менш, яна цікавей. Николай Курилович:

Я не пагаджуся, што яе менш. Яна больш прыцягальная. Па-другое, я хачу сказаць, што, на мой погляд, на мае ўласнае меркаванне, як казаў наш Прэзідэнт не так даўно, кожны павінны займацца сваёй справай. Я настаўнік, я працую з дзецьмі, з моладдзю. Мая функцыя штодзённая, штогадзінная, штохвілінная – зрабіць так, каб нашай моладзі, нашым дзецям было цікава вывучаць беларускую мову. Кирилл Казаков:

Не як на ўзроўні замежнай, так? А як на ўзроўні роднай?

Николай Курилович:

Не на ўзроўні замежнай. Ёсць, канешне, пэўныя патрэбы. Але я хачу сказаць яшчэ і словы падзякі аўтарам нашых сучасных падручнікаў. Мы выявы бачым на нашым экране. Маючы гэты падручнік, любы вучань, ці то гімназія, ці то ліцэй, ці то каледж, можа авалодаць беларускай мовай. Алена Сырова, СТВ:

А хватает сейчас часов на изучение белорусского языка? Николай Курилович:

Дабавілі гадзіны. І словы шчырай падзякі ўсяму Міністэрству адукацыі. Гэта неабходна. Алена Сырова:

А можете сказать, соотношение какое, если знаете? Николай Курилович:

Ў розных класах па-рознаму. У пятых-шостых класах – гэта пяць гадзін. Адпаведна, мова і літаратура сюды ўваходзяць. Алена Сырова:

А русский?