Уладзімір Макей: «Родная мова павінна гучаць, на ёй павінны размаўляць»

У сітуацыі беларуска-рускага дзяржаўнага двухмоўя ў нашай краіне роднае слова мае патрэбу ў асаблівай падтрымцы. Гэта асноўная мэта шматлікіх акцый, якія сёння праходзяць па ўсёй Беларусі.

Адна з іх – у Нацыянальнай бібліятэцы. Сёння тут прагучалі венгерская, італьянская, карэйская і яшчэ 25 моў. Акцыя аб’яднала амаль 30 дыпламатаў і членаў Нацыянальнай камісіі па справах ЮНЕСКА. Удзельнікі свята зачыталі на родных мовах урыўкі канстытуцый сваіх краін. Тут была чутна гаворка дзяржаў, якія маюць сяброўскія адносіны з Беларуссю. Хтосьці прыйшоў з першакрыніцай, хтосьці з раздрукаваным тэкстам для сябе і калег, але ўсіх аб’яднала любоў да роднай мовы.