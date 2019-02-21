Прямой эфир

Уладзімір Макей: «Родная мова павінна гучаць, на ёй павінны размаўляць»

21 февраля 2019 17:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Сёння, 21 лютага, адзначаецца Міжнародны дзень роднай мовы, абвешчаны ЮНЕСКА 20 гадоў таму для захавання моўнай і культурнай разнастайнасці ў свеце, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Уладзімір Макей: «Родная мова павінна гучаць, на ёй павінны размаўляць»-1

У сітуацыі беларуска-рускага дзяржаўнага двухмоўя ў нашай краіне роднае слова мае патрэбу ў асаблівай падтрымцы. Гэта асноўная мэта шматлікіх акцый, якія сёння праходзяць па ўсёй Беларусі.

Адна з іх – у Нацыянальнай бібліятэцы. Сёння тут прагучалі венгерская, італьянская, карэйская і яшчэ 25 моў. Акцыя аб’яднала амаль 30 дыпламатаў і членаў Нацыянальнай камісіі па справах ЮНЕСКА. Удзельнікі свята зачыталі на родных мовах урыўкі канстытуцый сваіх краін. Тут была чутна гаворка дзяржаў, якія маюць сяброўскія адносіны з Беларуссю. Хтосьці прыйшоў з першакрыніцай, хтосьці з раздрукаваным тэкстам для сябе і калег, але ўсіх аб’яднала любоў да роднай мовы.

Уладзімір Макей: «Родная мова павінна гучаць, на ёй павінны размаўляць»-4

Уладзімір Макей: «Родная мова павінна гучаць, на ёй павінны размаўляць»-6

Уладзімір Макей: «Родная мова павінна гучаць, на ёй павінны размаўляць»-8

Уладзімір Макей, міністр замежных спраў Беларусі, старшыня Нацыянальнай камісіі па справах ЮНЕСКА:
Родная мова павінна гучаць, на ёй павінны размаўляць усе, хто ліча, што наша краіна павінна развівацца. Таму і гэта мерапрыемства прысвечана развіццю нашай роднай мовы, без якой не можа існаваць і наш народ.

Адзначым, што мерапрыемства прайшло ў Нацыянальнай бібліятэцы нездарма. Менавіта яна лічыцца галоўнай захавальніцай кніжнай спадчыны нашай краіны.

Уладзімір Макей: «Родная мова павінна гучаць, на ёй павінны размаўляць»-11

Уладзімір Макей: «Родная мова павінна гучаць, на ёй павінны размаўляць»-13

Уладзімір Макей: «Родная мова павінна гучаць, на ёй павінны размаўляць»-15

Уладзімір Макей: «Родная мова павінна гучаць, на ёй павінны размаўляць»-17

Уладзімір Макей: «Родная мова павінна гучаць, на ёй павінны размаўляць»-19

# МИД Беларуси # общество # Владимир Макей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Обновление в ценниках и решение денежных конфликтов. Как в Беларуси будут работать новые правила торговли и общепита
21 февраля 2019 17:26

Обновление в ценниках и решение денежных конфликтов. Как в Беларуси будут работать новые правила торговли и общепита

Раскрыта больш за 70% злачынстваў. Прэзідэнт Беларусі прыняў з дакладам старшыню Следчага камітэта
21 февраля 2019 11:43

Раскрыта больш за 70% злачынстваў. Прэзідэнт Беларусі прыняў з дакладам старшыню Следчага камітэта

Аляксандр Лукашэнка анансаваў нараду з сілавым блокам краіны
21 февраля 2019 11:41

Аляксандр Лукашэнка анансаваў нараду з сілавым блокам краіны