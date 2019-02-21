Уладзімір Макей: «Родная мова павінна гучаць, на ёй павінны размаўляць»

Навіны Беларусі. Сёння, 21 лютага, адзначаецца Міжнародны дзень роднай мовы, абвешчаны ЮНЕСКА 20 гадоў таму для захавання моўнай і культурнай разнастайнасці ў свеце, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Навіны Беларусі. Сёння, 21 лютага, адзначаецца Міжнародны дзень роднай мовы, абвешчаны ЮНЕСКА 20 гадоў таму для захавання моўнай і культурнай разнастайнасці ў свеце, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
У сітуацыі беларуска-рускага дзяржаўнага двухмоўя ў нашай краіне роднае слова мае патрэбу ў асаблівай падтрымцы. Гэта асноўная мэта шматлікіх акцый, якія сёння праходзяць па ўсёй Беларусі.
Адна з іх – у Нацыянальнай бібліятэцы. Сёння тут прагучалі венгерская, італьянская, карэйская і яшчэ 25 моў. Акцыя аб’яднала амаль 30 дыпламатаў і членаў Нацыянальнай камісіі па справах ЮНЕСКА. Удзельнікі свята зачыталі на родных мовах урыўкі канстытуцый сваіх краін. Тут была чутна гаворка дзяржаў, якія маюць сяброўскія адносіны з Беларуссю. Хтосьці прыйшоў з першакрыніцай, хтосьці з раздрукаваным тэкстам для сябе і калег, але ўсіх аб’яднала любоў да роднай мовы.
Уладзімір Макей, міністр замежных спраў Беларусі, старшыня Нацыянальнай камісіі па справах ЮНЕСКА:
Родная мова павінна гучаць, на ёй павінны размаўляць усе, хто ліча, што наша краіна павінна развівацца. Таму і гэта мерапрыемства прысвечана развіццю нашай роднай мовы, без якой не можа існаваць і наш народ.
Адзначым, што мерапрыемства прайшло ў Нацыянальнай бібліятэцы нездарма. Менавіта яна лічыцца галоўнай захавальніцай кніжнай спадчыны нашай краіны.