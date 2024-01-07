«Радости вам от ваших детей!» Президент обратился к соотечественникам с рождественским поздравлением
Православные отмечают Рождество. Это особый праздник, наполненный энергией мира и добра. Он дарит надежду на лучшее и дает духовное подспорье, чтобы пережить самые разные земные испытания. А сегодня мы видим, что мир действительно переживает сложные времена, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Белорусы имеют право жить по собственному закону! Лукашенко посетил храм Святого Иоанна Предтечи.
Митрополит Вениамин, обращаясь со своим праздничным словом, говорил о Рождестве и мудрости тех, кто верил и, выходит, был дальновиден.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Приходят волхвы-мудрецы из Персиды. Идут за тысячу километров, чтобы поклониться родившемуся младенцу, Христу. Удивительная история, мудрые люди, уважаемые в своем народе, поклоняются младенцу, который, кажется, ничего не значит, но при этом является властителем всего мира, всего мироздания.
К слову, о дальновидности. Будучи родом из деревни и находясь в, по сути, деревенском храме, Александр Лукашенко сегодня счел важным сказать, что по-прежнему не видит сильной Беларуси без деревни.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Потеряем деревню – потеряем государство. Его просто не будет. Поэтому я вам обещаю, зная жизнь сельского человека, сложности и трудности, сделаю все, чтобы сохранить нашу деревню. Чтобы деревня – она сегодня есть кормилица наших людей, фундамент нашего государства – была сильной, мощной и процветающей. Это не значит, что мы забудем города – это промышленность. Без нее не может также развиваться та же деревня. Мы будем делать все для того, чтобы развивать нашу экономику. У нас есть для этого все, как никогда, несмотря на сложные времена.
И что интересно, этот тезис вызвал бурю самых положительных эмоций не только у тех, кто другой жизни не видел, но и у тех, кто моложе. Значит, выбранный путь – нужный и верный.
Александр Лукашенко пользуясь возможностью сегодня много и искренне желал прихожанам храма Святого Иоанна Предтечи, а в их лице и всем, кто верит, самого главного и бесценного.
Лукашенко: «Господь, наверное, нас хранит и хранил. Нам удалось мирно пройти эти годы». Подробнее здесь.
Александр Лукашенко:
Здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Все остальное мы купим. Не купим – другим образом добудем. Мозгов у нас хватает. Людей также хватает, добрых и трудолюбивых. Радости вам от ваших детей. Пусть они будут всегда здоровы и будут всегда вам в радость. С Рождеством Христовым, уважаемые друзья!
Лукашенко попросил белорусов не забывать про качество.
А в ответ своему Президенту и просто соотечественнику желали белорусы.
– Здоровья вам!
– Вам здоровья!
Это так красиво, так искренне и так тепло, несмотря на почти -20 на улице. И в который раз, поздравляя с праздником, само собою сформируется еще одно.
Чтобы мы любили не только себя, а всех людей вокруг, абсолютно всех. И чтобы люди несли только какую-то хорошую искру и относились друг к другу только с любовью. Я желаю только здоровья и любви!
Все ведь действительно складывается из личного отношения друг к другу, окружающему миру и к тому, что дано. Мы сами его формируем, сами наделяем тем или иным качеством и сами рано или поздно приходим к тому, что хотим просто сберечь.