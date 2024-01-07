«Радости вам от ваших детей!» Президент обратился к соотечественникам с рождественским поздравлением

Православные отмечают Рождество. Это особый праздник, наполненный энергией мира и добра. Он дарит надежду на лучшее и дает духовное подспорье, чтобы пережить самые разные земные испытания. А сегодня мы видим, что мир действительно переживает сложные времена, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Белорусы имеют право жить по собственному закону! Лукашенко посетил храм Святого Иоанна Предтечи.

Митрополит Вениамин, обращаясь со своим праздничным словом, говорил о Рождестве и мудрости тех, кто верил и, выходит, был дальновиден.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Приходят волхвы-мудрецы из Персиды. Идут за тысячу километров, чтобы поклониться родившемуся младенцу, Христу. Удивительная история, мудрые люди, уважаемые в своем народе, поклоняются младенцу, который, кажется, ничего не значит, но при этом является властителем всего мира, всего мироздания. К слову, о дальновидности. Будучи родом из деревни и находясь в, по сути, деревенском храме, Александр Лукашенко сегодня счел важным сказать, что по-прежнему не видит сильной Беларуси без деревни.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Потеряем деревню – потеряем государство. Его просто не будет. Поэтому я вам обещаю, зная жизнь сельского человека, сложности и трудности, сделаю все, чтобы сохранить нашу деревню. Чтобы деревня – она сегодня есть кормилица наших людей, фундамент нашего государства – была сильной, мощной и процветающей. Это не значит, что мы забудем города – это промышленность. Без нее не может также развиваться та же деревня. Мы будем делать все для того, чтобы развивать нашу экономику. У нас есть для этого все, как никогда, несмотря на сложные времена.

И что интересно, этот тезис вызвал бурю самых положительных эмоций не только у тех, кто другой жизни не видел, но и у тех, кто моложе. Значит, выбранный путь – нужный и верный.

Александр Лукашенко пользуясь возможностью сегодня много и искренне желал прихожанам храма Святого Иоанна Предтечи, а в их лице и всем, кто верит, самого главного и бесценного. Лукашенко: «Господь, наверное, нас хранит и хранил. Нам удалось мирно пройти эти годы». Подробнее здесь. Александр Лукашенко:

Здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Все остальное мы купим. Не купим – другим образом добудем. Мозгов у нас хватает. Людей также хватает, добрых и трудолюбивых. Радости вам от ваших детей. Пусть они будут всегда здоровы и будут всегда вам в радость. С Рождеством Христовым, уважаемые друзья! Лукашенко попросил белорусов не забывать про качество. А в ответ своему Президенту и просто соотечественнику желали белорусы.

– Здоровья вам!

– Вам здоровья! Это так красиво, так искренне и так тепло, несмотря на почти -20 на улице. И в который раз, поздравляя с праздником, само собою сформируется еще одно.