Игуменья Гавриила: Президент не надломился, не бросил страну – это низкий поклон, честь ему и слава

Что значит пустить в сердце Господа? Какую ошибку совершили наши «болящие друзья» в 2020-м? Григорий Азаренок поговорил с игуменьей Гавриилой. Проект «МЫ!» «Но мы не сказали самого главного: прости»

Игуменья Гавриила, настоятельница Свято-Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря в Гродно:

Очень важно, чтобы Господь, родившийся, поселился бы в нашем сердечке. И в нашем сердце, в каждом – вашем, моем, у всех-всех – он нашел бы те ясельки, где мог бы находиться всегда. И тогда бы он нас постоянно защищал, миловал бы, посылал бы свои щедроты, благодати свои. Но мы же не даем место в своем сердце Христу. Мы постоянно своими грехами, злобой, клеветой, беззакониями постоянно Господа изгоняем из нашего сердца. А ведь посмотрите, Господь пришел даром на землю. Он же мог не прийти. Он Бог, Всемогущий – ему место на небе. Он и нас создал как высшее творение – Человек. Но мы что? Мы согрешили, мы Бога, Отца не послушали своего. И согрешив, мы не сказали: Господи, прости меня грешную! Тут виновата и змея, и Ева и так далее: обстоятельства, дьявол виноват. А если бы наши прародители упали бы в ноги и сказали: Господи, прости нас, мы согрешили – мы бы не знали ни войн, ни злобы, ни этой земной жизни. Мы бы так и были в раю. Но мы не сказали самого главного: прости. Если бы наши друзья, как я их называю, болящие друзья, которые хотели совершить переворот государственной. Когда они эту попытку совершали, когда они зло творили в 2020 году и не только. И сказали бы руководителю страны: Александр Григорьевич, оступились, но мы грешные люди, кто не ошибается? Все ошибаются! Простите нас. Да, мы поддались на какие-то бесовские уловки, простите нас. Было бы все по-другому. Они бы не потеряли Родину, они не уехали бы со своей родной, любимой Родины, где их корни, где их родные, близкие. Да, что родные и близкие – где земля родная, белорусская.

Григорий Азаренок, СТВ:

Не дает Гордыня. Игуменья Гавриила:

Вот, Гордыня – это один из семи смертных грехов. Что это означает? Если они в этом не покаются, в одном из смертных грехов, в Гордыне – прямая дорога в ад. А ведь Президент, у него же милостивое сердце. Он простит! Если бы Президент, Александр Григорьевич наш, не прощал бы провинившихся, то, наверное, тогда мало было бы людей на свободе. Но мы все, в любом государстве человек пытается обмануть, схитрить. И это пошло все с Рая, с Эдемского сада. Когда вместо того, чтобы сказать «прости, Господи» и положить поклон: я не виноват... И дальше Господь приходит даром… Есть колядка, очень много колядок. И в одной из колядок поется: спи, Иисус, спи маленький, ты еще младенец, но народ тебе уже крест готовит. «Это задача мирового правительства – столкнуть православных»

Игуменья Гавриила:

Враг рода человеческого не дремлет. Он постоянно свои козни строит. И вот то, что мы видели на примере российского Белгорода – это то, что происходит, опять-таки зло. Зло пытается вносить свои коррективы. Дьявол постоянно борется с Богом. Он постоянно мстит ему. И он пытается не только в Белгороде... А эти ангелы донбасские, эти детки погибшие, ни в чем не повинные. За что? За то, что они не хотели быть под властью тех, которые уничтожали все. Не только русское, но духовное, христианское. То, что мы все вместе... Мы родные братья и сестры. Мы вышли из одной купели Днепровской. Мы православные христиане. И насколько бывает печально, видишь иногда украинца, которого заставили, его одурманили, он уже под наркотой, обезумевший, но он верующий. Он заходит в танк, у него в танке икона Божией Матери, Спасителя. И у нашего русского воина или белорусского икона тоже. И один правильно крестится, и второй правильно крестится. То есть это задача мирового правительства – столкнуть православных. До последнего украинца. «Сказано в народе, что обычно власть человек имеет ту, которую заслужил»