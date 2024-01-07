В маршрутку не влезть, из школы не добраться. Рассказываем о проблеме посёлка всего в 15 км от Минска

До президентских выборов еще есть время, хотя и относительно немного, чтобы завоевать настоящие доверие избирателей. Ведь мало кто захочет видеть у руля государства темную лошадку. Обычно больше доверия, а значит, и голосов, отдают тому кандидату, кого хорошо и давно знают и могут судить его не по словам, их в предвыборную кампанию обычно не жалеют, а по делам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это правило, кстати, работает не только в политике, но и в жизни. Работает оно и в отношении депутатов всех уровней, для которых день Х (25 февраля) все ближе. Выборы – это своеобразный рубеж работы народных избранников. И тем из них, кто, возможно, засиделся в депутатском кресле и забыл, чем живет народ, мы напомним данные, опубликованные в конце прошлого года. Белорусы нуждаются в детских садах, школах, спортивных сооружениях. Хотят и досуг проводить культурно. Это и есть прямое руководство к действию. И что касается коммуникации, то эти данные говорят, что общения с депутатами не хватает. На этот вариант взаимодействия приходится всего лишь 22 %. Практически terra incognita для властей – это интернет. Абсолютно не окученными остаются соцсети, мессенджеры. А там, между прочим, идет активное общение и обмен мнениями. Вот и повод для следующего материала мы нашли в интернете. Зрители нашего телеканала оставили обращение в Viber горячей линии СТВ. Они просили помочь в решении дорожных вопросов. Мы не могли остаться в стороне, и наш Глеб Прокофьев отправился на место событий, чтобы понять, как вырулить из бездорожья проблем.

Дорожный квест, пройти который становится все сложнее. До Минска буквально рукой подать – деревня Чертяж от города буквально в 15 километрах. Но не всегда даже приближенные геоточки связывают прямые линии, нынче здесь прерывистый пунктир для тех, кому рассчитывать на свое авто не приходится. Покинуть пределы поселка пользователям общественного транспорта едва получается. Маршрутки – явление в Чертяжах нестабильное, этот вид передвижения в статусе «исчезающий», ведь в последнее время количество рейсов значительно сократилось.

По каким причинам перевозчик не смог работать и хочет расторгнуть договор, мы не знаем.

Мы же не просим у Бога погоды, мы просим помощи в абсолютно реальных вещах, качестве нашей жизни.

В городе маршрутка стоит 2,50, насколько я знаю, здесь – 2 рубля. Добавьте вы 50 копеек, не обеднеем. Кому надо, будет платить.

Вытянуть счастливый проездной билет удается не многим. Сейчас маршрутка в среднем курсирует раз в час. А в салоне лишь 14 пассажирских мест. Вот и выходит, что многие желающие остаются за бортом сбегающего заполненного транспорта.

Не влазят в маршрутку, а стоя нельзя ехать, это нарушение. Люди пришли и не сели – вот такое бывает.

Сегодня в деревне и в ближайших садовых товариществах постоянно проживает больше 1 200 человек. Летом количество жителей увеличивается в два, а то и в три раза. И это не финальная статистика. Новоселье в тренде перспективного Пристоличья.

По истечении времени улицы очень быстро начали заселяться. Я живу на Песчаной, это Большое поле, коттеджная застройка. У меня на улице шесть домов, и все с круглогодичным проживаем.

И кажется, здесь инфраструктура не идет в ногу со временем, а действительно хромает. Кроме транспортных проблем, есть вопросы и в сфере торговли. Магазин всего один, а до ближайшей школы всего ничего – 5 километров. До Боровлян хоть и курсирует школьный автобус, но и здесь есть ряд неудобств.





Школьный автобус ходит три раза в сутки, но у каждого ребенка свое расписание, плюс кружки. Многие дети пользуются маршруткой.

Детям, чтобы добраться, если пользоваться школьным маленьким автобусом, нужно перейти несколько пешеходных переходов. В некоторых местах дорога шестиполосная. Это опасно.

Вечером он едет в 19:45. Не знаю, кто на нем едет, потому что мои заканчивают в 18:30. И я все равно сажусь на машину и как маршрутка работаю. Вечно останавливаемся, детям предлагаем: кто в школу, гимназию, давайте подвезем. Потому что стоят на остановках, мерзнут.