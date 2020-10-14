Надо взять трал, как рыбу ловят на море, этим тралом зацепить всех и куда-нибудь в болото… Вот этих всех, тьму вот эту бастующую.

Во Фрунзенское РУВД поступило около 30 обращений. На что жалуются минчане?

Чего им не хватает? Молодежи этой, что им не хватает, скажите, пожалуйста? Мы не думали, что доживем до такого, будем все это видеть и слышать.

Что думают белорусы о ситуации на улицах Минска? Три мнения

Я лично считаю, что если Лукашенко не будет – не будет и Беларуси. Понимаете? Не будет ее – ее просто подомнут под себя (Запад), и будет, как в Украине, может, еще и хуже будет.

Татьяна Рунец: «У меня была прямая телефонная линия, 80 % из обратившихся говорили: «Сделайте что-нибудь, чтобы прекратить эти акции»