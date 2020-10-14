Новости Беларуси. Жители Минска продолжают испытывать неудобства от действий радикально настроенных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подробности в материале Ксении Худолей.
Новости Беларуси. Жители Минска продолжают испытывать неудобства от действий радикально настроенных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подробности в материале Ксении Худолей.
Надо взять трал, как рыбу ловят на море, этим тралом зацепить всех и куда-нибудь в болото… Вот этих всех, тьму вот эту бастующую.
Во Фрунзенское РУВД поступило около 30 обращений. На что жалуются минчане?
Чего им не хватает? Молодежи этой, что им не хватает, скажите, пожалуйста? Мы не думали, что доживем до такого, будем все это видеть и слышать.
Что думают белорусы о ситуации на улицах Минска? Три мнения
Я лично считаю, что если Лукашенко не будет – не будет и Беларуси. Понимаете? Не будет ее – ее просто подомнут под себя (Запад), и будет, как в Украине, может, еще и хуже будет.
Татьяна Рунец: «У меня была прямая телефонная линия, 80 % из обратившихся говорили: «Сделайте что-нибудь, чтобы прекратить эти акции»
Я не хочу этих погромов. Я хочу, чтобы когда они идут с работы, чтобы спокойно доехали домой, хочу, чтобы они отдыхали. И внучка, когда придет со школы, не боялась, что вдруг папа задержится, и она не переживала, почему папа домой не пришел. Я против этих погромов.
Священник служит службу в церкви, хирург оперирует, а милиционер защищает нас. И я против гонений на милицию. Они выполняют свой долг.