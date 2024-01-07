Лукашенко: «Господь, наверное, нас хранит и хранил. Нам удалось мирно пройти эти годы»
Православные отмечают Рождество. Это особый праздник, наполненный энергией мира и добра. Он дарит надежду на лучшее и дает духовное подспорье, чтобы пережить самые разные земные испытания. А сегодня мы видим, что мир действительно переживает сложные времена, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
С истинной верой, конечно, преодолевать эти потрясения легче. В Беларуси удается сохранить межконфессиональный мир. Мы об этом часто говорим. Но, согласитесь, то, что раньше воспринималось как должное, сегодня во многом проходит переоценку. И как раз в храме, отбросив мишуру и повседневные хлопоты, можно обратиться к самому важному и сокровенному, к тому, что волнует каждого, кем бы мы ни были, какую бы должность ни занимали. При свете свечей и в окружении икон хочется говорить о человеческом, но далеко не всегда о простом.
Белорусы имеют право жить по собственному закону! Лукашенко посетил храм Святого Иоанна Предтечи.
Сегодня, 7 января, зажигая традиционную рождественскую свечу и общаясь с прихожанами, в храме Святого Иоанна Предтечи в Минской области Александр Лукашенко очень откровенно и искренне говорил с прихожанами, а в их лице – со всеми белорусами. Как мы привыкли, в Рождество речь главы государства наполнена особыми смыслами, которые становятся ориентирами на ближайшее время.
Вот и в прошлом году, посещая 7 января Свято-Елисаветинский монастырь, Александр Лукашенко, к примеру, напомнил о важности уметь прощать. На пороге месяцев под лейтмотивом мира и созидания важно было напомнить именно об этом. За год тем, кто искренне хотел прощения, кто раскаялся, сделали шаг навстречу. И не один. Сегодня же Президент говорил, об ином шаге, но тоже навеянном временем. Мы должны его сделать вместе и выйти на качественно новый уровень. И это касается и материального, и духовного в нашей жизни.
Чувство, которое вызывает мурашки по коже. Мы сегодня стояли, слушали, как поют певчие. Я как будто бы поднимаюсь в небо.
А у тех, кто был здесь, в агрогородке Шершуны, в октябре 2020 мурашки еще и от созерцания того, что, казалось бы, новодел всего за пару лет стал обжитым. Храм святого Иоанна Предтечи полюбился и заслужил доверие у жителей окрестностей настолько, что и в будни, и в праздники сюда идут с молитвой, мыслями, бывает, слезами.
Все очень долгие годы ждали этого, и когда свершилось, все, конечно, были рады. И на все праздники посещают люди этот храм.
– Храм держится?
– Держится пока.
Из тысяч белорусских храмов, чтобы по традиции зажечь рождественскую свечу и разделить праздник с православными верующими, Президент выбрал именно этот. Во-первых и в основных, потому что обещал, а слово Александр Лукашенко, вопреки политической моде, держит.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда мы с вами открывали этот храм, вы тогда пригласили меня посетить его еще раз. Я пообещал, поэтому и приехал сегодня к вам. Приехал для того, чтобы из этого светлого доброго храма от своего имени поздравить всех вас и всех наших белорусов, наших гостей, всех, кто меня услышит, с самым добрым светлым праздником, Рождеством Христовым.
Во-вторых, православный храм, построенный на средства мецената, исповедующего ислам, очень белорусская история. Мы понимаем и принимаем, что люди разные, но точно знаем, что всегда есть что-то объединяющее. И это что-то не отобрать и не вытравить даже самым сильным силам. Белорусы верят. И кто-то сверху отвечает нам взаимностью и заботой.
Александр Лукашенко:
Господь, наверное, нас хранит и хранил. Нам удалось мирно пройти эти годы. И тогда, когда мы с вами открывали этот храм, предчувствие у вас было, что это будут непростые годы. Вы просили об одном, чтобы на нашей земле был мир. Все остальное мы способны своим умом и руками создать в нашей стране. Так и случилось. Пока. Дай Бог, чтобы и дальше так было.