Лукашенко: «Господь, наверное, нас хранит и хранил. Нам удалось мирно пройти эти годы»

Православные отмечают Рождество. Это особый праздник, наполненный энергией мира и добра. Он дарит надежду на лучшее и дает духовное подспорье, чтобы пережить самые разные земные испытания. А сегодня мы видим, что мир действительно переживает сложные времена, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

С истинной верой, конечно, преодолевать эти потрясения легче. В Беларуси удается сохранить межконфессиональный мир. Мы об этом часто говорим. Но, согласитесь, то, что раньше воспринималось как должное, сегодня во многом проходит переоценку. И как раз в храме, отбросив мишуру и повседневные хлопоты, можно обратиться к самому важному и сокровенному, к тому, что волнует каждого, кем бы мы ни были, какую бы должность ни занимали. При свете свечей и в окружении икон хочется говорить о человеческом, но далеко не всегда о простом.

Белорусы имеют право жить по собственному закону! Лукашенко посетил храм Святого Иоанна Предтечи.

Сегодня, 7 января, зажигая традиционную рождественскую свечу и общаясь с прихожанами, в храме Святого Иоанна Предтечи в Минской области Александр Лукашенко очень откровенно и искренне говорил с прихожанами, а в их лице – со всеми белорусами. Как мы привыкли, в Рождество речь главы государства наполнена особыми смыслами, которые становятся ориентирами на ближайшее время.

Вот и в прошлом году, посещая 7 января Свято-Елисаветинский монастырь, Александр Лукашенко, к примеру, напомнил о важности уметь прощать. На пороге месяцев под лейтмотивом мира и созидания важно было напомнить именно об этом. За год тем, кто искренне хотел прощения, кто раскаялся, сделали шаг навстречу. И не один. Сегодня же Президент говорил, об ином шаге, но тоже навеянном временем. Мы должны его сделать вместе и выйти на качественно новый уровень. И это касается и материального, и духовного в нашей жизни.