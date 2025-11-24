Как увлечь студентов и повысить мотивацию к учёбе – ректор ГрГУ имени Янки Купалы в «Рецепте настоящего белоруса»
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы.
Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Здравствуйте, Сан Саныч!
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Я очень рад, что вы к нам приехали.
Ирина Китурко:
Мужчина займется мясом, а я тогда займусь капустой. Я вот думаю, какое желание загадать. Я буду впервые есть суп с картошкой от главы государства.
Александр Осенко:
Загадывайте! Я знаю, что сбудется. От студентки до ректора одного из значимых вузов нашей страны.
Ирина Китурко:
Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом.
Александр Осенко:
Заслужить доверие своих студентов, чтобы называли мамой.
Ирина Китурко:
Но реально я расплакалась.
Александр Осенко:
У вас широчайший спектр специальностей.
Ирина Китурко:
Такого другого университета нет. От физиков до лириков.
Можно я не буду резать лук, потому что я плачу?
Александр Осенко:
Это я возьму на себя.
Ирина Китурко:
Ой, как-то у вас получилась не капуста с мясом, а мясо с капустой.
Александр Осенко:
Ну, сколько вы сказали, столько мы и приготовили. Все-таки в печи – это в печи. Это не в духовке.
Не пропустите! Новый выпуск «Рецепта настоящего белоруса» в это воскресенье, 30 ноября, в 10:15 на РТР-Беларусь.