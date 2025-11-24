Прямой эфир

Как увлечь студентов и повысить мотивацию к учёбе – ректор ГрГУ имени Янки Купалы в «Рецепте настоящего белоруса»

24 ноября 2025 21:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы.

Как увлечь студентов и повысить мотивацию к учёбе – ректор ГрГУ имени Янки Купалы в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы: 
Здравствуйте, Сан Саныч!

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Я очень рад, что вы к нам приехали.

Ирина Китурко:
Мужчина займется мясом, а я тогда займусь капустой. Я вот думаю, какое желание загадать. Я буду впервые есть суп с картошкой от главы государства.

Александр Осенко:
Загадывайте! Я знаю, что сбудется. От студентки до ректора одного из значимых вузов нашей страны.

Как увлечь студентов и повысить мотивацию к учёбе – ректор ГрГУ имени Янки Купалы в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Ирина Китурко:
Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. 

Александр Осенко:
Заслужить доверие своих студентов, чтобы называли мамой. 

Ирина Китурко:
Но реально я расплакалась.

Александр Осенко:
У вас широчайший спектр специальностей.

Как увлечь студентов и повысить мотивацию к учёбе – ректор ГрГУ имени Янки Купалы в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Ирина Китурко:
Такого другого университета нет. От физиков до лириков. 

Как увлечь студентов и повысить мотивацию к учёбе – ректор ГрГУ имени Янки Купалы в «Рецепте настоящего белоруса»-8

Можно я не буду резать лук, потому что я плачу?

Александр Осенко:
Это я возьму на себя.

Ирина Китурко:
Ой, как-то у вас получилась не капуста с мясом, а мясо с капустой.

Александр Осенко:
Ну, сколько вы сказали, столько мы и приготовили. Все-таки в печи – это в печи. Это не в духовке.

Как увлечь студентов и повысить мотивацию к учёбе – ректор ГрГУ имени Янки Купалы в «Рецепте настоящего белоруса»-10

Не пропустите! Новый выпуск «Рецепта настоящего белоруса» в это воскресенье, 30 ноября, в 10:15 на РТР-Беларусь.

Другие новости рубрики

Все новости
Химию на рынок гнать – большого ума не надо. Муковозчик о европейских продуктах
24 ноября 2025 19:33

Химию на рынок гнать – большого ума не надо. Муковозчик о европейских продуктах

Мужчина спас двух детей при пожаре в Горецком районе
24 ноября 2025 19:24

Мужчина спас двух детей при пожаре в Горецком районе

Саммит в Бишкеке, функции ОДКБ и враги НАТО. Кто поможет Беларуси в случае угрозы – обсудили в ток-шоу
24 ноября 2025 19:20

Саммит в Бишкеке, функции ОДКБ и враги НАТО. Кто поможет Беларуси в случае угрозы – обсудили в ток-шоу