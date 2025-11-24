Как увлечь студентов и повысить мотивацию к учёбе – ректор ГрГУ имени Янки Купалы в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы.

Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Здравствуйте, Сан Саныч!

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Я очень рад, что вы к нам приехали.

Ирина Китурко:

Мужчина займется мясом, а я тогда займусь капустой. Я вот думаю, какое желание загадать. Я буду впервые есть суп с картошкой от главы государства.

Александр Осенко:

Загадывайте! Я знаю, что сбудется. От студентки до ректора одного из значимых вузов нашей страны.