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Белорусы имеют право жить по собственному закону! Лукашенко посетил храм Святого Иоанна Предтечи

07 января 2024 10:51
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Белорусский народ, натерпевшийся, настрадавшийся в своей истории, имеет право жить по собственным законам, а наше мирное и спокойное существование нужно наполнить качеством – такие искренние слова сегодня Президент Беларуси озвучил прихожанам храма Святого Иоанна Предтечи, а в их лице и всем жителям Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но прежде Александр Лукашенко уже по традиции зажег рождественскую свечу.

Белорусы имеют право жить по собственному закону! Лукашенко посетил храм Святого Иоанна Предтечи-1

Сегодня все люди на планете, несмотря на вероисповедание, молятся об одном и том же. О мире. Не исключение и белорусы. Его удается сохранять на нашей земле усилиями каждого жителя. Но Президент ориентирует, особенно в этот год, приложить их еще больше, чтобы сделать жизнь качественно лучше. Во всех сферах: и материальной, и духовной. Нам есть над чем работать. И важно это делать с оглядкой на подрастающее, молодое поколение белорусов, которые привыкли жить в независимой и процветающей стране. Такую они должны получить в наследство и развивать дальше.

Белорусы имеют право жить по собственному закону! Лукашенко посетил храм Святого Иоанна Предтечи-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все зависит только то нас. Только от нас, от меня, конечно, но без вас невозможна качественная жизнь. Поэтому к этой мирной и спокойной, созидающей жизни нам нужно добавить качество. И все у нас будет хорошо. Я очень хочу, чтобы в эти годы, годы смены поколений в нашем государстве, когда мы все, что сделано, плохо или хорошо – может быть, не нам судить. Нам не сегодня завтра придется передать это подрастающему поколению. Такова жизнь. Год этот будет очень непростым. На нас будут тренироваться. И нам надо выстоять. Будут тренироваться к будущим президентским выборам. И нам надо обратить особое внимание на молодежь, которая не видела сложных времен и в советский период, и после распада Советского Союза.

Они не пережили, что пережили среднее и старшее поколения. Им надо об этом рассказать, им надо это показать, чтобы они ценили то, что нажито нашим трудом. Нам надо сделать все, чтобы мы достойно прожили этот год. И, подойдя к главному событию, достойно показали себя, что мы хозяева на этой земле. Мы, белорусский народ, натерпевшись и настрадавшись в своей истории, имеет право жить по собственному закону.

# Рождество # общество # Александр Лукашенко

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