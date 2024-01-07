«Дайте мне экономику, остальное – за мной». Лукашенко попросил белорусов не забывать про качество

Православные отмечают Рождество. Это особый праздник, наполненный энергией мира и добра. Он дарит надежду на лучшее и дает духовное подспорье, чтобы пережить самые разные земные испытания. А сегодня мы видим, что мир действительно переживает сложные времена, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сегодня, 7 января, зажигая традиционную рождественскую свечу и общаясь с прихожанами, в храме Святого Иоанна Предтечи в Минской области Александр Лукашенко очень откровенно и искренне говорил с прихожанами, а в их лице – со всеми белорусами. Как мы привыкли, в Рождество речь главы государства наполнена особыми смыслами, которые становятся ориентирами на ближайшее время.

Предыдущий приезд Президента пришелся на осень 2020-го. Когда наша страна переживала шок от понимания того, что спокойной жизни больше не будет. Мы как государство, как народ и нация стали старше и заметнее. И такое положение дел многих не устраивает. Добавим ко всему неизбежную смену поколений и осознаем всю особенность момента в нашей истории. Президент очень по-свойски говорит о действительно сложном этапе, к которому мы по-взрослому должны быть готовы.

А еще наш народ заслужил жить качественно лучше. База обеспечена, в чем-то мы вышли на достаточно хороший уровень, но чувствуется, что нашему потенциалу он не соответствует. В некотором смысле для нас сейчас момент истины: сможем ли мы стать на ступень выше или останемся стоять, переминаясь с ноги на ногу на месте.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

К этой мирной, спокойной, созидающей жизни нам надо добавить качество. И все тогда у нас будет хорошо. Дайте мне экономику, остальное – за мной. Поэтому нам надо приложить максимум усилий, чтобы мы могли не просто произвести товар (а экономика – это произвести и продать), но сделать это качественно. Чтобы наш товар покупался еще лучше, чем сегодня.

Я также хочу в этот день традиционно вас, Владыка, и ваших подчиненных, всю нашу паству, всех священнослужителей поблагодарить за те деяния, которые вы совершаете во имя белорусского народа, нашего государства, церкви, во имя жизни белорусов. Они люди разные, священнослужители, но они в целом делают очень большое дело. Конечно, и в этот год им придется приложить немало усилий для того, чтобы Год качества был настоящим качеством для каждого человека.