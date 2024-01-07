Роды в патрульной машине. Сотрудники ГАИ помогли появиться на свет чудесной малышке в Витебске

Рождество – время чудес. Надеемся, что желания, пусть даже материальные, сбудутся. А что касается настоящего волшебства, по-другому то, что произошло с героями материала программы «Неделя» на СТВ, назвать нельзя. И ему есть место в повседневности.

В этом году Рождество семья Старовойтовых встречает обновленным составом: в преддверии Нового года из роддома Ольга вернулась не одна, а с малышкой Полиной. Выписка прошла шумно и весело, с цветами и поздравлениями. Заглянули на семейный праздник и неожиданные гости. Все фотографии и видео бережно сохранили, чтобы уже потом рассказать девочке удивительную историю ее появления на свет.

История, которую сегодня Старовойтовы называют новогодним чудом, для мамы тогда еще четверых детей начиналась за рулем собственного авто.

Ольга Старовойтова, многодетная мама: Дома была с детьми. Схватки начались часов в 12. Села в машину и поехала сама. Не получилось, не подрасчитала свои силы.

Закружилась голова. Стало очевидно, без посторонней помощи к медикам Ольга может попросту не успеть. Счет буквально на минуты, а на кону здоровье сразу двоих. На подмогу к такому участнику движения пришли сотрудники ГАИ.

Ольга Старовойтова:

Встретила сотрудников на Московском в Витебске, остановилась. Один сотрудник сел за руль, и мы быстро, буквально за 2 минуты, добрались до роддома.

«Зеленый коридор», проблесковые маячки и педаль в пол. За считаные минуты Ольга оказалась в роддоме, где ее уже ждала бригада медиков. А через несколько минут на свет появилась малышка.