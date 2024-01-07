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Роды в патрульной машине. Сотрудники ГАИ помогли появиться на свет чудесной малышке в Витебске

07 января 2024 18:09
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Рождество – время чудес. Надеемся, что желания, пусть даже материальные, сбудутся. А что касается настоящего волшебства, по-другому то, что произошло с героями материала программы «Неделя» на СТВ, назвать нельзя. И ему есть место в повседневности.

Роды в патрульной машине. Сотрудники ГАИ помогли появиться на свет чудесной малышке в Витебске-1

В этом году Рождество семья Старовойтовых встречает обновленным составом: в преддверии Нового года из роддома Ольга вернулась не одна, а с малышкой Полиной. Выписка прошла шумно и весело, с цветами и поздравлениями. Заглянули на семейный праздник и неожиданные гости. Все фотографии и видео бережно сохранили, чтобы уже потом рассказать девочке удивительную историю ее появления на свет.

Роды в патрульной машине. Сотрудники ГАИ помогли появиться на свет чудесной малышке в Витебске-4

Передайте сотрудникам ГАИ нашим поздравления с Новым годом от Полины.

История, которую сегодня Старовойтовы называют новогодним чудом, для мамы тогда еще четверых детей начиналась за рулем собственного авто.

Роды в патрульной машине. Сотрудники ГАИ помогли появиться на свет чудесной малышке в Витебске-7

Ольга Старовойтова, многодетная мама:
Дома была с детьми. Схватки начались часов в 12. Села в машину и поехала сама. Не получилось, не подрасчитала свои силы.

Роды в патрульной машине. Сотрудники ГАИ помогли появиться на свет чудесной малышке в Витебске-10

Закружилась голова. Стало очевидно, без посторонней помощи к медикам Ольга может попросту не успеть. Счет буквально на минуты, а на кону здоровье сразу двоих. На подмогу к такому участнику движения пришли сотрудники ГАИ.

Ольга Старовойтова:
Встретила сотрудников на Московском в Витебске, остановилась. Один сотрудник сел за руль, и мы быстро, буквально за 2 минуты, добрались до роддома.

«Зеленый коридор», проблесковые маячки и педаль в пол. За считаные минуты Ольга оказалась в роддоме, где ее уже ждала бригада медиков. А через несколько минут на свет появилась малышка.

Роды в патрульной машине. Сотрудники ГАИ помогли появиться на свет чудесной малышке в Витебске-13

Семья Старовойтовых вам небольшой презент передала, это поздравления с Новым годом. И маленькая Полина тоже свою ладошку к этому приложила.

Роды в патрульной машине. Сотрудники ГАИ помогли появиться на свет чудесной малышке в Витебске-16

Спасибо маленькой Полине. Пускай будет крепенькая, новый год приносит ей много удачи, веселья.

Роды в патрульной машине. Сотрудники ГАИ помогли появиться на свет чудесной малышке в Витебске-19

В ГАИ Олег Соколов работает уже 9 лет. За это время повидал многое: приходилось и тушить пожары, и даже нырять за упавшим с моста. А вот роды в патрульной машине были впервые.

Подробнее в видеоматериале

# Спасение # общество # Дарья Седун

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