Рачков о пандемии коронавируса: Клюге молчаливо одобрил стратегию, которой воспользовалась Республика Беларусь

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Сергей Анатольевич. Этот год мы видели какое-то остервенение в Европе. Именно связанное с вакцинацией. У нас, если мы добьемся 60 % вакцинации, то это, скорее всего, будет добровольным путем. Это добровольное решение человека. Мы не вводим QR-коды, у нас нет закрытия границ, улицы, общественного транспорта. Нет введения каких-то желтых, красных зон. Что это было в мире и вообще насколько это оправдано? С точки зрения медицины, наверное, может быть, медики и «за», чтобы ограничить. А вот мы не ограничили и, в принципе, остались в нормальных состояниях.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Вы сказали, что было такое в мире – наверное, это был психоз. Он продолжается, этот психоз. Это то, о чем предупреждал глава государства еще 1,5 года назад, когда мы вырабатывали свою стратегию, как нам противодействовать пандемии. Надо сказать, что все наши прогнозы в этой сфере оправдываются. Так же, как и во многих других – и в экономической, и в сфере развития сельского хозяйства, и что происходит на мировом продовольственном рынке и так далее. Но мы пошли своей дорогой, мы не закрылись, мы сохранили открытость нашей экономики. И это дало результат. Но мы, конечно же, и заботились о жизнях, о здоровье людей.

К сожалению, может быть, не все наши граждане понимают, что государство на бесплатной основе обеспечило и обеспечивает вакцинацию. Поэтому, на мой взгляд, то, что сейчас этот процесс активизировался, видимо, идет осознание того, что единственное противоядие – это вакцинация. Но и мы действительно это делаем на добровольной основе. Вы знаете, дважды приезжал господин Клюге, представитель ВОЗ в Минск. В самом начале эпидемии, я участвовал с Натальей Ивановной Кочановой, с министром здравоохранения в тех переговорах. И помню, как подспудно нас пытались все-таки направить по той дороге, по которой пошел весь мир. Призывали, чтобы мы закрылись, сделали локдаун, карантины организовали. И сейчас тоже. Второй приезд господина Клюге уже, вы знаете, такое молчаливое одобрение. Конечно, не во весь голос. Молчаливое одобрение той стратегии, тактики, которой воспользовалась Республика Беларусь.

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