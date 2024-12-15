Работа в студенческом отряде. Вот почему это лучший способ провести лето с пользой

13 декабря с активом студенческого строительного движения встретился глава государства. Президент принял участие во Всебелорусском слете студенческих отрядов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Александр Лукашенко и сам в молодости участвовал в этом движении, даже фотоподтверждение было предоставлено широкой публике. И этот опыт остался с ним навсегда. Даже сейчас пригодился. Потому глава государства призвал молодежь не растрачивать время. О философии студотрядов и почему это тренд вне времени расскажет Виктория Ходосок.

Ну что, привет. Как дела? Как прошел твой день?

Их история с флером романтики. Артем и Анна познакомились в 2023 году на первом республиканском слете студенческих медицинских отрядов. Она из Воронежа, он из Гомеля, где, в общем-то, и прошла их первая встреча.

Артем Черков, волонтер Всебелорусского слета студенческих отрядов:

Меня назначили делегатом делегации из Воронежа. Сопровождал их по городу Гомелю, направлял по всем мероприятиям. И руководителем этой делегации от Воронежа была сама Анна. То есть встретились, познакомились, пообщались и… О своих чувствах Артем публично говорит скромно. Все понятно. Счастье любит тишину. Куда охотнее, конечно, о самом студотрядовском движении. Кстати, о нем он узнал на втором курсе университета. Первый проект, в котором парень принял участие, связан с работой на белорусском «Атланте». Артем Черков:

Я как инженер хотел посмотреть, как работает завод изнутри, как работает рабочий, как это все устроено. Во-вторых, это друзья, дружба и весело провести лето. Это, по-моему, прекрасно.

Старательно выглаживая свою бойцовку перед церемонией закрытия трудового семестра, Егор Лобанов рассказывает, что студотряд – это еще и большая дружная семья, в которой есть место и сплоченности, и поддержке. Егор Лобанов, командир студенческого строительного отряда «Строитель»:

Самое главное у нас – это доверие и дружба. Cтудотряд – это такая большая сплоченная семья. Чему студенческие отряды научат сегодня молодого человека? Прежде всего работе в команде, какой-то дружбе, сплоченности и, наверное, любви друг к другу. Именно этого не хватает в современном мире.

Студотрядовское движение в Беларуси появилось в 1963-м, когда 2 500 наших студентов отправились осваивать целину в Казахстан. Сводный отряд приложил коллективную руку к возведению в степи жилых домов, школ, общежитий. В 1974-м белорусов пригласили на легендарную всесоюзную стройку Байкало-Амурской магистрали. Проект объединил более 2 миллионов человек со всех концов СССР. В том числе 60 тысяч белорусов. Среди них и Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты. Студотрядовцы сделали селфи с Лукашенко! Каким получился Всебелорусский слёт?

Студотрядовцем был и наш Президент. Об этом он сам расскажет молодежи со сцены Дворца спорта. Чуть раньше, на интерактивной выставке, главе государства о тех временах напомнит архивным фото. Лукашенко – членам студотрядов: ваши идеи и энергия – мотор, который двигает Беларусь вперёд. Подробнее.

Кстати, во многих республиках бывшего Союза студенческое движение исчезло, а вот в Беларуси наоборот. Да и масштабных проектов, которыми привлекали молодежь, с каждым годом становилось только больше. Реконструкция части Августовского канала, возведение БелАЭС, стройка в Хатыни, а в 2023 году этот список пополнил патриотический центр в Брестской крепости.