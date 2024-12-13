Мы поможем – Лукашенко поддержал идею молодёжи по возведению Национального исторического музея

Ваши идеи и неиссякаемая энергия – это мотор, который двигает Беларусь вперед. С такими словами сегодня Александр Лукашенко обратился к бойцам студенческих отрядов. Во Дворце спорта прошла церемония закрытия третьего трудового семестра 2024 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в мероприятии принял и глава государства.

Стоит отметить, что прежде, чем подняться на сцену и сказать важные слова белорусской молодежи, Президент пообщался с ними лично на интерактивной выставке. Здесь подробно были представлены различные направления студотрядовского движения разных времен. Выступления главы государства продолжила еще одна важная часть церемонии – передача переходящего знамени. Его Александр Лукашенко вручил студенческому строительному отряду «Зодчие». Ребята трудились на Всебелорусской молодежной стройке в Брестской крепости.

Дарья Цыбулько, комиссар студенческого строительного отряда «Зодчие» имени П.И. Блохина:

Проводили демонтаж, отделочные работы. Также выкладывали тротуарную плитку (огромные объемы), заливали бетон под технику. Высаживали растения, подготавливали стадион. Если сравнить с другими проектами, то эта работа была тяжелой. Но мы все выдержали, перенесли все это достойно. Несмотря на то, что я девочка, я трудилась с парнями наравне. Проект очень масштабный. Но я горжусь собой, что я вношу свой вклад в будущее.

Всебелорусской молодежной стройкой 2025 года объявлено возведение Национального исторического музея и парка Народного единства в Минске. Эту идею молодежи сегодня поддержал Александр Лукашенко. Но сразу уточнил два ключевых момента…

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

А справитесь?

– Обязательно.

– А деньги? Вот если бы вы сказали, что вы это все профинансируете… Но, мы поможем в этом плане. Думаю, и вы какой-нибудь рубль из своей зарплаты, больше не надо. Заработайте для себя, как я когда-то работал в студотряде для того, чтобы одежду купить, ботинки, пойти на занятия в университет. Поэтому вы для себя заработайте и один рубль оставите на этой стройке. Это будет ваш солидный вклад. И поколения будут помнить о вашей стройке. Я не возражаю, рабочие руки нам всегда нужны.

– Спасибо.