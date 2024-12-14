В лихие 90-е всё сошло на нет. Как Лукашенко не дал загубить всебелорусские стройки

«Кто строит собственными руками, тот никогда не будет разрушать» – эту очень важную формулу, которая, вне всяких сомнений, поможет сохранить страну в то время, когда мир кроят по новым лекалам, наш Президент произнес, обращаясь к молодым белорусам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Студотрядовцы сделали селфи с Лукашенко! Каким получился Всебелорусский слет? Несколько тысяч юношей и девушек, которых объединило и подружило студотрядовское движение, собрал накануне Всебелорусский слет. В очень теплой и почти семейной встрече принял участие и Александр Лукашенко. Как это было, материал Анастасии Ярощик-Корниенко.

Может, сейчас бумажные письма и не в моде, но горы корреспонденции поступают ежедневно в цех по обработке почты и экспедированию печати. Чтобы каждое послание обязательно попало в руки адресату, тепло и бережно студотрядовцы формируют и прокладывают десятки маршрутов. Молодые люди уверяют, что бумажный носитель гораздо ближе сердцу. Именно по велению души они решили попробовать себя в почтовом деле.

Ярослава Белко-Епифанова, студентка международного университета МИТСО:

Это хорошая возможность получить трудовой опыт в рамках нашего студенческого движения. У нас был выбор в промышленные студотряды, педагогические, а также транспортные и почтовые. Я выбрала почтовые, потому что мне была интересна сфера логистики и транспортного права. Поэтому я решила, что почему бы не расширить кругозор и не отправиться в почтовое отделение.

В маршруте студотрядов в Беларуси десятки предприятий и знаковых объектов. Все зависит от желания, в каком деле проявить себя. Например, студенты Витебского медуниверситета синхронизировали профиль с будущей профессией. Это возможность работать бок о бок со старшими коллегами.

Кирилл Филиппов, студент Витебского медицинского университета:

Это будет полезно для меня как для будущего врача, так как сейчас уже сталкиваюсь с различными клиническими случаями. И в дальнейшем это поможет мне помогать гораздо лучше будущим пациентам и оказывать более квалифицированную помощь.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Еще недавно для них работа на предприятии, где выпускают те самые интегральные микросхемы, казалась космосом. Но для желания попробовать себя в работе в студотряде нет преград. Услышат каждого, даже если есть определенные жизненные обстоятельства.

Ольга Солдатенко, заместитель генерального директора по персоналу и идеологической работе ОАО «Интеграл»:

Проект студенческих отрядов слабослышащих ребят и ребят с особенностями развития уже 3 года у нас имеет место. В основном мы сотрудничаем вплотную с колледжем цифровых технологий. Ребята социализируются в нашей среде, они получают профессию, получают разряд, это хорошая заработная плата.

Интересная работа, студотряд – это круто.

Вот такой эффект, когда бережно сохранили преемственность поколений. История студотрядовского движения начинается еще с середины ХХ века. Фото и сегодня напоминает Ивану Ивановичу, как работали так называемые целинные отряды.

Приехали, пустое поле, кровати нам дали.

Видите, а вот уже флаг поднимает директор, вот наши дома.

Тонны, кубометры, гектары гораздо важнее другое – становление характера, закалка в трудовых условиях. В лихие 90-е студенческое движение на постсоветском пространстве начало угасать.