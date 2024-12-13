Студотрядовцы сделали селфи с Лукашенко! Каким получился Всебелорусский слёт?

Белорусский союз молодежи 13 декабря торжественно закрыл третий трудовой семестр. Он прошел в формате Всебелорусского слета студенческих отрядов. В столичном Дворце спорта собрались тысячи юношей и девушек из всей страны. Участие в форуме принял и глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко поделился своими воспоминаниями о трудовой молодости, а также нацелил ребят на новые трудовые подвиги. В 2025 году статус Всебелорусской молодежной стройки получат Национальный исторический музей и Парк Народного единства. Прежде чем в подробностях расскажем о теплой, душевной и почти семейной встрече, посмотрим, насколько студотрядовское движение популярно среди молодых белорусов. В 2024 году в таком формате трудились более 57 тысяч парней и девушек – это как население крупного райцентра. Всего было создано 4 тысячи студенческих отряда, что заметно больше, чем еще год назад. Направления работы самые разные. Наиболее популярны сервисные отряды, таких в этом году больше тысячи. В топ-5 также сельскохозяйственные, педагогические, экологические и производственные. Для ребят это не только возможность получить опыт, но и присмотреться к будущему месту работы. Среди наиболее масштабных молодежных проектов третьего трудового семестра – «Атлант», «Тракторостроитель», «Автозаводец» и «Дорога возможностей» на БЖД. Кроме того, немало ребят были заняты в медицинском проекте «Медикус» в Полоцке и Новополоцке. Белорусские студотрядовцы, конечно, приложили руку ко многим объектам. Но самые важные из них получили статус Всебелорусской стройки. В 2005 году это была реконструкция Августовского канала, в 2014-м строительство Белорусской АЭС, пятью годами позже – возведение социальных объектов в Островце. В 2022-м статус Всебелорусской молодежной стройки получил мемориальный комплекс «Хатынь», где была проведена реконструкция и открыт новый музей. А в 2023 году такой статус получил «Республиканский центр патриотического воспитания молодежи» на базе Кобринского укрепления Брестской крепости. Этот труд, вне всяких сомнений, крут. А еще это новые друзья и, конечно, ни с чем не сравнимая романтика. О чем говорили на встрече Александра Лукашенко с белорусскими студотрядовцами и что ребята подарили на память Президенту? Расскажет Алена Сырова.

Демонтировали бассейн, душевые. Сейчас, в этом году, мы поехали в Брест на патриотический центр и отстраивали полностью его. Это была всебелорусская молодежная стройка.

Строил БелАЭС, где в течение трех лет каждое лето я работал. Мы прокладывали кабели.

Оцените масштаб дел, к которым приложили руку, и эмоции, с которыми об этом говорят студотрядовцы разных поколений. Правда же круто?

Очень. Строительство БАМа, северная точка. 1985 год.

Во Дворце спорта по случаю завершения трудового семестра ярко и шумно. Бойцовки как карта достижений, как отличительный знак своих, как отсылка к опыту прошлых лет и несметное количество историй с целины. Именно так образно называют поле своей деятельности бойцы студотрядов. У каждого она своя.

– Подсобные работы в колледже, помогали всем.

– Заработали что-нибудь?

– Да. Надбавка к стипендии идет, то есть зарабатываем. От небольших подсобных работ до физически сложных на всебелорусской стройке и даже за пределами нашей страны.

– Ездили в Российскую Федерацию на строительство Байкало-Амурской магистрали. В данный момент проводится ее модернизация. Проект называется БАМ-2.0, в котором мы и принимали участие. Было достаточно интересно. Так как новая обстановка, не всегда ездишь в другие государства, тем более на такое большое расстояние. К примеру, мы от дома находились в порядка 9 тысячах километров.

– Сколько вы там были?

– Мы там находились полтора месяца. Проживали в специализированных вагонах, питались в столовой станции, на которой находились. Кстати, работали совместно с местными работниками.

– Что делали?

– Мы занимались заменой рельсово-шпальной решетки, а также ее разборкой, демонтажем старых шпал.

– Сколько заработали?

– Ну, сколько не могу сказать, но достаточно хорошо.

– Ну хотя бы. На что хватило?

– Коррекцию зрения, например, сделать. И на жизнь отложить. Всего же в студотрядах в 2024 году работали более 57 тысяч молодых белорусов. В прошлом году было на 7 тысяч меньше. Значит, интерес есть.

То есть здорово, что университет и БРСМ позволяют нам уже подыскать место работы. Нам самим не приходится этим заниматься. Они могут с этим помочь. Это очень упрощает задачу. А учитывая, что учеба у нас не самая простая и времени у нас не так много, как хотелось бы, то хотя бы пунктик, что нам позволяют помочь с поиском места работы, это очень здорово.

А ведь когда-то была мода на другое и советы отказываться от советских пережитков. Но, во-первых, Беларусь идет своим путем. Да и кто сказал, что это пережиток? Работа делается, молодые люди при деле и копеечку зарабатывают. Чем плохо? Опыт, приобретенный там, в будущем точно пригодится. И это сегодня услышали от первого лица страны. Александр Лукашенко приехал на праздник, все же приложил руку к настоящему БРСМ и студотрядовскому движению Беларуси. Но сначала ему напомнили о прошлом.

– Мелиоративный канал, Быховский район. Но, к сожалению, нет оригинала. Вместе с тем ребята работают над тем, что...

– Этот на меня похож.

– Поэтому на вашем примере, товарищ Президент, ребята сегодня, конечно, стараются соответствовать.

– Видишь, какой я был.

– А я видела уже, да. Красавец.

– Покажи Алене Сыровой. Алена, оцени мужика. Где я? Найдешь меня?

– Ну нашла.

– Где?

– Ну справа, да? Не изменился совсем.

– Совсем, да.

Это фото – часть интерактивной выставки, которую подготовили молодые люди, чтобы показать основные направления своей работы: экологическое, педагогическое, строительное, производственное.

– Ты мне скажи, вы сами все делали или же у вас был специалист, мастер, который вами управлял?

– Ну, конечно же, был специалист. Он нам помогал, подсказывал.

– Вот о чем я говорю, что надо одного специалиста, а все остальное люди сделают.

– Они уже разряд получили. Они уже готовые специалисты.

Кстати, вы знали, сколько продукции собрано руками студотрядовцев? – Руками ребят в этом году только 4 тысячи было собрано стиральных машин, 23 тысячи холодильников на базе «Атланта».

– Наблюдал, молодцы, что от «Атланта» не уходите. И это только на одном предприятии. Плоды своей работы нагляднее всего могут оценить, конечно, ребята, трудившиеся по профилю АПК. Глава государства ожидаемо уделил им особое внимание.

– На каком комбайне?

– На Дон-1500Б.

– Это не комбайн. Мы тебе лучше дадим.

Но прежде подарили Президенту фото на пленочный фотоаппарат «Зенит».

– Объектив у меня был такой же. Но это круто было, зеркальный. «Киев», «Зенит» – это аппараты.

– Не так-то просто было найти в рабочем состоянии. Но есть у нас ребята, любители, кто увлекается в том числе фотографией.

– Пленка черно-белая?