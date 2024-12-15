Около 88 тыс. белорусов будут голосовать на президентских выборах впервые

Беларусь вошла в электоральный период, и мы максимально подготовились к этой предвыборной кампании. Учли ошибки прошлого, а потому на данный момент президентская гонка проходит в спокойной обстановке, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На неделе несколько потенциальных кандидатов на главный пост в стране подали в ЦИК документы на регистрацию. Продолжается проверка подписей на подлинность. На итоговом заседании комиссии установят точное количество избирателей, поставивших подпись за выдвижение кандидатов в Президенты. Информацию разместят в открытом доступе на сайте исполнительных комитетов.

Сами подписные листы еще полгода будут храниться в местных органах власти и могут быть затребованы ЦИК. Следующим этапом избирательной кампании с 22 по 31 декабря станет регистрация потенциальных кандидатов в Президенты. С 1 января начнется предвыборная агитация. Выборы пройдут 26 января.

Кстати, впервые в 2025 году будут голосовать на президентских выборах около 88 тысяч белорусов. Это молодые люди, которые уже достигли совершеннолетия, либо те, кому исполнится 18 лет в январе. В целом ЦИК уделяет большое внимание работе с молодежью, чтобы юные белорусы были политически и социально активными. От этого во многом зависит судьба нашей страны.