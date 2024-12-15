Члены Совета Республики поделились итогами единого дня приёма граждан в Минске

На неделе в столице состоялся единый день приема граждан членами Совета Республики. Что волнует людей и какие вопросы звучали чаще всего – в программе «Сенат» на СТВ.

Основным мероприятием этой недели стал единый день приема граждан в каждом районе столицы. Подобные встречи прошли уже в Гомельской, Гродненской, Могилевской и Витебской областях. Такая форма работы доказала свою эффективность. Люди обращаются к сенаторам по различным вопросам. Так, по итогам 10 месяцев 2024-го в Совет Республики поступило более 6 100 обращений, что на 5 % больше, чем за аналогичный период 2023 года. В этот раз в Минске людей волновали вопросы из сферы ЖКХ, землеустройства и землепользования, здравоохранения, социального и пенсионного обеспечения, труда и занятости, а также образования, науки и культуры. Наталья Кочанова принимала в Центральном районе. Традиционно к ней обращались и жители других регионов. Жительница Бобруйска интересовалась восстановлением границ земельного участка. Жительница Слонима – организацией работы садового товарищества. Вопрос транспортного сообщения поднял житель поселка Зацень. Граждане также пришли поблагодарить за реконструкцию центра реабилитации «Росток». Спикер взяла все вопросы на контроль. Поручения направлены представителям местной власти и министерств. Она отметила важность обратной связи с людьми.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Для нас, для тех людей, которые работают непосредственно с законопроектами, с нормативно-правовыми актами, очень важно слышать, что говорят люди. И вот сегодня такие вопросы прозвучали. Прежде всего это касается земельных вопросов. Эксплуатация жилищного фонда, когда у людей достаточно много квартир в собственности, и они сдают их на час, на сутки, на трое. И тем самым, конечно, мешают тем людям, которые живут рядом, имея квартиры в этом доме. Должны соблюдаться нормы проживания. Это жилой дом. Прозвучали вопросы транспортного сообщения. То есть сегодня у нас суперсовременные дороги, на мой взгляд. Поставлена задача Президентом нашей страны вообще больше внимания уделять и отремонтировать дороги местного значения, чем занимаются местные органы власти. Но вот транспортное сообщение – надо, конечно, здесь принимать меры для того, чтобы местные органы власти совместно с Министерством транспорта эти вопросы урегулировали. Надо посмотреть периодичность рейсов железнодорожного транспорта, междугородних автобусов. Ко мне обратились люди с таким вопросом: она живет в Брестской области, а на работу ездит в Минскую область, абсолютно небольшое расстояние – 40 километров. А добраться получается не так просто. Вот здесь, конечно, нужно взаимодействие местных органов власти, которые курируют эти вопросы на уровне областей, для того чтобы сделать так, как будет комфортно для людей. Надо посмотреть на расписание движения маршрутных автобусов и маршрутных такси для того, чтобы каждый человек имел право добраться до того места, куда он запланировал. Мы должны обеспечить людям хорошее транспортное сообщение, потому что люди перемещаются, люди работают, люди учатся. И это очень важно, тем более в наш такой век динамичный, когда ничего не стоит сегодня быть в Минске и через уже несколько часов в Бресте.

К Сергею Хоменко также на прием пришли не только минчане. Спектр обращений был разный: от транспортного обслуживания до помощи в трудоустройстве. Группа граждан просила помочь с чувствительной жилищной проблемой. Заместитель председателя отметил, что некоторые граждане пришли не только с проблемами, но и с предложениями по усовершенствованию законодательства. К примеру, по вопросам аренды садовых домиков. Они часто сдаются шумным компаниям, мешающим отдыхать соседям. «Нет вопросов, которые не касаются сенаторов», – заметил Сергей Хоменко. Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Необходимо отметить, что руководители республиканских органов управления нашего правительства, руководители областных исполкомов, Мингорисполкома с огромной ответственностью относятся к ответам на данные вопросы. И подходят весьма профессионально и, даже применил бы такое слово, дотошно к рассмотрению обращений, когда сенатор просит разъяснить тот или иной вопрос. Это показывает фундаментальную основу нашего государства. Государство для человека, государство во имя человека. Леонид Заяц отметил, что прием граждан позволил выявить ряд сложных и важных вопросов, требующих вмешательства и содействия со стороны властей.