«Инновационный шторм» – в Минске состоялся VI форум науки и бизнеса

Платформа для идей, технологий и предпринимательства. В Минске состоялся VI форум науки и бизнеса «Инновационный шторм», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он собрал ведущих предпринимателей, ученых и менеджеров технологических корпораций.

Затронули множество тем: от медицины будущего до искусственного интеллекта. Также поговорили о том, как повлиял космос на повседневную жизнь и в чем секрет создания команды мечты. Отметим, что главной была цель рассказать простыми словами о сложных понятиях.

Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка:

Мы живем уже в совершенно другом мире. Такие трендовые вещи, как виртуальная реальность, искусственный интеллект или 3D-технологии, как они изменяют нашу планету и нас, и нашу жизнь уже сейчас. Важно не отстать от этого, а быть в курсе и стараться даже захватить лидерство по этим направлениям.

Как отметили организаторы, «Инновационный шторм» является уникальной платформой для обмена идеями и взглядами, где спикеры становятся участниками дебатов и представляют свои разработки, позволяя выявить самые перспективные стартапы.