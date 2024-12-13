Лукашенко – членам студотрядов: ваши идеи и энергия – мотор, который двигает Беларусь вперёд

Ваши идеи и неиссякаемая энергия – это мотор, который двигает Беларусь вперед. С такими словами 13 декабря Александр Лукашенко обратился к бойцам студенческих отрядов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце спорта прошла церемония закрытия третьего трудового семестра 2024 года. Участие в мероприятии принял и глава государства.

Стоит отметить, что прежде, чем подняться на сцену и сказать важные слова белорусской молодежи, Президент пообщался с ними лично на интерактивной выставке. Здесь подробно были представлены различные направления студотрядовского движения разных времен. В том числе и в виде архивных фотографий. На одной из них запечатлен и Александр Лукашенко.

В зале Дворца спорта сегодня собрались 4 тысячи ребят. Это молодежь нашей страны, с которой, однозначно, стоит брать пример. Они не боятся сложных задач и готовы всячески трудиться на благо страны. В этом году студотряды (в их составе более 57 тысяч человек) приняли участие в ряде важных проектов, среди которых Всебелорусская молодежная стройка «Патриотический центр» в Брестской крепости.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Чуть больше 20 лет назад, в 2003-м, были организованы первые молодежные стройки суверенной Беларуси – капитальный ремонт мемориальных комплексов «Хатынь» и «Курган Славы». Хорошие истоки, хорошее начало. Далее ваш ударный труд помог при реконструкции Августовского канала, возведении Белорусской АЭС, государственного музея истории Великой Отечественной войны и других знаковых объектов. Хочу честно признаться, инициаторами участия в этих объектах, в их строительстве были вы. А совсем недавно мы встречались на открытии обновленного стадиона «Трактор». Я видел ту особую гордость и радость в глазах бойцов, которые там трудились. И убежден, что прошедшие такую школу жизни – настоящие патриоты своей страны. А не другие, как я им тогда сказал, вы другие, вы истинные патриоты. Ведь тот, кто собственными руками строит, никогда не будет разрушать и не позволит это делать другим.

В апреле на Всебелорусском народном собрании вы попросили поддержать инициативу и присвоить объектам строительства Центра патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости статус Всебелорусской молодежной стройки. Знаковый проект не только объединил всю страну. Стройка обрела статус интернациональной. Более 200 иностранцев тоже внесли свой вклад. И я убежден, будут и другие Всебелорусские молодежные стройки, где вы поработаете, как всегда, стахановскими темпами. А через 5, 10, может, 20 лет с гордостью покажете детям созданное вами. И традиция, уверен, продолжится.