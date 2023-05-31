«Работа скрупулёзно проведена». Что за новый законопроект о белорусском народном ополчении?

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим безопасность границ, новости с фронта и удары по центрам принятия решений. В гостях публицист Юрий Терех и заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Маркевич.

Александр Маркевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Территориальная оборона у нас сформирована длительное время – порядка 15 лет. Это территориальные войска, которые подчиняются местным органам власти, но они на государственном уровне созданы, а народное ополчение – это несколько другой компонент, он нигде раньше нормативно не был у нас прописан, это пришлось нормативно регулировать на основе событий, которые произошли в Украине.

Мы видели, что их территориальные моменты очень серьезное сопротивление оказали, поэтому народное ополчение – это несколько другое. Это те люди, которые не подходят ни под мобилизацию в силу каких-то причин (в силу возраста, стечения обстоятельств, состояния здоровья), то есть человек стрелять может, но службу нести долго не может, поэтому основная задача народного ополчения заключается в том, что их формируют местные органы власти, руководят отделы внутренних дел, чтобы они вспомогательные функции осуществляли, когда в стране уже ввелось военное положение, то есть это особый правовой режим вводится, есть особый порядок его введения.

И вспомогательные функции в чем будут заключаться? В том, что они не допускают разграбления собственности (как государственной, так и личной), то есть противодействие мародерам, различным другим моментам, потому что когда очень резко обстановка меняется, такая турбулентность в государстве возникает, то разные группы граждан возникают, лица с криминальной направленностью формируются в полубанды, которые то, что плохо лежит, собираются присвоить другим, и целый ряд других моментов.

Поэтому они создаются местными органами из тех лиц, которые не подлежат мобилизации либо те, которые еще под мобилизацию не попали, но потом, когда их заберут, эти подразделения останутся. Поэтому здесь прописано, кто создает, какой порядок финансирования будет. Я хотел бы подчеркнуть, что мы приняли только в первом чтении.