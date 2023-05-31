Поля высохли до состояния пустыни – в Гомельской области страдают посевы
Новости Беларуси. В Гомельской области продолжается массовая заготовка кормов. Но график сельхозработ снова корректирует погода. Засуха на юго-востоке страны поджимает сроки. Из-за палящего солнца под угрозой оказались и другие посевы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подробности в репортаже Анны Корольчук.
Масса хорошая, провяленная. 60 %. Можно начинать закладывать сенаж.
К заготовке кормов в хозяйстве «Борщовский» приступили неделю назад. Скосить нужно практически полторы тысячи гектаров, пока справились на треть.
Игорь Балабкин, механизатор сельхозпредприятия «Борщовский»:
Бывает с 7, бывает с 6. Из дома выезжаешь – все спят. И домой приезжаешь – все спят. Комбайн этот три года назад мы получили. Хорошая техника.
Первый укос один из самых важных, аграрии спешат, пока травы не потеряли свою сочность и питательность. А опасаться есть чего. Гомельская область страдает от засухи, почвы превращаются в пыль, а молодые посевы выгорают под солнцем.
Василий Гореликов, агроном сельхозпредприятия «Борщовский»:
За время моей работы такие погодные условия в первый раз. Обильные осадки с ранней весны, залито было все, очень много вымочек, гибели большие, а сейчас, последний месяц, ни одной капли дождя. Сейчас ведем работы, пересеваем погибшие культуры. Еще подсеваем, пока сроки позволяют, кукурузу.
Если клевер и рапс вполне комфортно себя чувствуют в знойную погоду, то яровым культурам приходится несладко. Слабая корневая система может не выдержать такого испытания. Засуха, вполне вероятно, скажется и на отрастании трав после укоса. Под пересев погибших участков уже готовят просо и пайзу.
Анна Корольчук, корреспондент:
Из-за изменений климата регион снова работает в экстремальных условиях. Сначала область буквально уходила под воду из-за весеннего паводка, сейчас поля высохли до состояния пустыни. Фактически месяц земля не видела дождей.
Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Наиболее уязвим в данный период озимый ячмень. Так как уже идет формирование колоса, налив зерна. И дальнейшая засушливая погода может отрицательно сказаться на формировании самой зерновки. Может привести к снижению урожайности.
Сделать все, что в их силах, и надеяться на небесную канцелярию. Труженики день за днем с надеждой заглядывают в метеорологические сводки в ожидании дождя. Но синоптики не спешат обнадеживать: из-за сухой погоды почва продолжит терять влагу. Обильных дождей в республике пока не предвидится.