Поля высохли до состояния пустыни – в Гомельской области страдают посевы

Новости Беларуси. В Гомельской области продолжается массовая заготовка кормов. Но график сельхозработ снова корректирует погода. Засуха на юго-востоке страны поджимает сроки. Из-за палящего солнца под угрозой оказались и другие посевы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности в репортаже Анны Корольчук.

Масса хорошая, провяленная. 60 %. Можно начинать закладывать сенаж.

К заготовке кормов в хозяйстве «Борщовский» приступили неделю назад. Скосить нужно практически полторы тысячи гектаров, пока справились на треть.

Игорь Балабкин, механизатор сельхозпредприятия «Борщовский»:

Бывает с 7, бывает с 6. Из дома выезжаешь – все спят. И домой приезжаешь – все спят. Комбайн этот три года назад мы получили. Хорошая техника.

Первый укос один из самых важных, аграрии спешат, пока травы не потеряли свою сочность и питательность. А опасаться есть чего. Гомельская область страдает от засухи, почвы превращаются в пыль, а молодые посевы выгорают под солнцем.

Василий Гореликов, агроном сельхозпредприятия «Борщовский»:

За время моей работы такие погодные условия в первый раз. Обильные осадки с ранней весны, залито было все, очень много вымочек, гибели большие, а сейчас, последний месяц, ни одной капли дождя. Сейчас ведем работы, пересеваем погибшие культуры. Еще подсеваем, пока сроки позволяют, кукурузу.

Если клевер и рапс вполне комфортно себя чувствуют в знойную погоду, то яровым культурам приходится несладко. Слабая корневая система может не выдержать такого испытания. Засуха, вполне вероятно, скажется и на отрастании трав после укоса. Под пересев погибших участков уже готовят просо и пайзу.

Анна Корольчук, корреспондент:

Из-за изменений климата регион снова работает в экстремальных условиях. Сначала область буквально уходила под воду из-за весеннего паводка, сейчас поля высохли до состояния пустыни. Фактически месяц земля не видела дождей.

Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Наиболее уязвим в данный период озимый ячмень. Так как уже идет формирование колоса, налив зерна. И дальнейшая засушливая погода может отрицательно сказаться на формировании самой зерновки. Может привести к снижению урожайности.