Что сейчас происходит на белорусской границе? Об обстановке рассказал Александр Маркевич

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим безопасность границ, новости с фронта и удары по центрам принятия решений. В гостях публицист Юрий Терех и заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Маркевич. Григорий Азаренок, СТВ:

Вчерашнее совещание главы государства. Новое обустройство украинской части этой границы. Как он сказал: бешеная польская сторона. Сейчас всеми органами, структурами делается достаточно, чтобы белорусский народ чувствовал себя спокойно?

Александр Маркевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы видим, что после введения санкций напряженность на границе значительно усилилась. И провокации имеют место практически на всех участках. И протяженность границы очень существенная, чуть больше 3 тысяч 600 километров – протяженность границы общей, с РФ – около 1 тысячи 300 километров. Остальная граница действительно напряженная. Особое внимание мы уделяем охране границы с Украиной, потому что там СВО проходит, активная милитаризация, там люди вооруженные, сейчас никто не может даже разобраться, кто там вообще на границе. Там уже давно не пограничники и не местное ополчение – кого там только нет.