Что сейчас происходит на белорусской границе? Об обстановке рассказал Александр Маркевич
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим безопасность границ, новости с фронта и удары по центрам принятия решений. В гостях публицист Юрий Терех и заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Маркевич.
Григорий Азаренок, СТВ:
Вчерашнее совещание главы государства. Новое обустройство украинской части этой границы. Как он сказал: бешеная польская сторона. Сейчас всеми органами, структурами делается достаточно, чтобы белорусский народ чувствовал себя спокойно?
Александр Маркевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы видим, что после введения санкций напряженность на границе значительно усилилась. И провокации имеют место практически на всех участках. И протяженность границы очень существенная, чуть больше 3 тысяч 600 километров – протяженность границы общей, с РФ – около 1 тысячи 300 километров. Остальная граница действительно напряженная. Особое внимание мы уделяем охране границы с Украиной, потому что там СВО проходит, активная милитаризация, там люди вооруженные, сейчас никто не может даже разобраться, кто там вообще на границе. Там уже давно не пограничники и не местное ополчение – кого там только нет.
Александр Маркевич:
Мы видим, как ведут себя с той стороны границы. Мы видим, какие заявления делаются и со стороны наших беглых, что мы сейчас разберемся с Россией, получаем боевой опыт, уже забрасываем террористические группы. Поэтому беспрецедентные меры приняты по охране государственной границы. Там не только пограничники участвуют, но и силы специальных операций, внутренние войска, все элементы усиления задействованы, местное население активно привлечено, чтобы помогать пограничникам выявлять неизвестных и подозрительных лиц.
В этом году мы внесли изменения даже в законодательство. Закон о персональных данных – очень быстро внесли изменения, что на отдельных участках местности вообще запрещены по решению Совета министров въезд и вход граждан в пограничную полосу именно для обеспечения их безопасности, чтобы там случайных людей не было. Поэтому очень серьезная обстановка на границе. Если раньше у нас угрозы были криминального характера, то сейчас мы видим, что они военно-политического характера, что там действительно войсковые контингенты, террористические, разведывательно-подрывные группы. Активно готовятся заявления политических деятелей с той стороны и наших беглых, что они хотят здесь устроить варварство какое-то.
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