Ковровая дорожка и три фотозоны. На чём нет смысла экономить при организации выпускного?

Александр Меженный, телеведущий, шоумен:

На самом деле, эта сумма, которая собирается на выпускной, состоит из разных на год растянутых позиций. Суммировать это все в одно не получится. Я вам могу сказать, если мы говорим про арт-составляющую. Потому что, смотрите, кто-то заказал себе осетра с золотой краской, съедобным золотом, предположим, а кто-то заказал себе просто хот-дог – это уже разница в цене. При всех раскладах, как бы там ни было, в среднем стоимость на непосредственно эту арт-составляющую – это где-то выходит порядка 50-55 долларов, если повезет, слава богу, на человека. Потому что все лучше закажут 64 тысячи горячего, а потом эта вся еда будет нетронутая, но сэкономим. Зачем нам артист? Это нам не надо, там этот пускай свет не нужен, в общем-то, так сойдет. Потом нужно все, естественно. Так вот, средняя цена – это плюс-минус 55 условных единиц на человека. Вы можете себе представить, что если, допустим, эта арт-составляющая, я сейчас не беру работу конкретного ведущего, а вообще в целом этой всей. Фотографы не туда включены. Так вот, 55 условных единиц. Предположим, для округления суммы у нас будет 100 человек, чтобы было проще считать – 5 тысяч условных единиц. Время подготовки – как минимум с декабря по июнь включительно. Раскидайте эту сумму просто на месяц работы – вообще это получается копейки. Теперь раскидайте на все позиции, которые хотят, на эти хотелки – ковровая дорожка, три-четыре фотозоны.

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