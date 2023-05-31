Где и как будет проходить праздник. Сколько времени требуется на подготовку выпускного?
Платья, смокинги, красная ковровая дорожка, лимузины, кейтеринг и фейерверки. Это не премия вручения главной награды в кинематографе – «Оскара», а всего лишь прощание со школой белорусских выпускников с шиком и размахом голливудской вечеринки. С каждым годом размах праздника растет, а вместе с ним и родительские траты. Мамы и папы сокрушаются, вместе с тем затягивают потуже пояса и расстегивают кошельки. О том, почем нынче прощание со школой, как собрать ребенка на выпускной и не разориться, и сколько зарабатывают на современных выпускниках парикмахеры и стилисты, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
За какое время вы начали подготовку к выпускному?
Анна Казакевич, мама выпускника:
Изначально подготовка – поиск организаторов был еще до нового года. То есть, собственно говоря, наверное, с сентября уже кто знает, что надо, то решает эти вопросы.
Алеся Лакина:
Куда обращались – искали в соцсетях как-то или сарафанное радио?
Анна Казакевич:
Наверное, сарафанное радио, все-таки были какие-то рекомендации. На родительское собрание пришли организаторы. В принципе, нам понравилось, и мы дальше с ними уже работали. Уже наша часть работы подготовки к выпускному – это уже где-то середина апреля, наверное.
Алеся Лакина:
Анна, у вас такой был выбор без выбора? То есть к вам пришла одна организация, и вы выбрали то, что предложили?
Анна Казакевич:
У нас так получилось.
Алеся Лакина:
Насколько я знаю, ведущие часто ходят в школу. Есть много ведущих, которые как-то показывают свои услуги, и между ними уже выбирают родители, а у вас одно агентство.
Андрей Гайдукевич, учредитель кейтеринговой компании:
Тут ключевое слово то, что сказали – по рекомендации. Поэтому рекомендация очень важна.
Анна Казакевич:
Да, было по рекомендации. Я думаю, что это от школы была даже рекомендация, честно говоря, не знаю. На самом деле, было достаточно, нам понравилось и, в принципе, мы дальше работали.
Ирина Мисевец, директор гимназии № 39 г. Минска:
Действительно, подготовка к выпускному идет задолго. Буду говорить про наше учреждение и советую всем. Мы начинаем осенью, когда собираются в моем кабинете представители родительских комитетов всех классов, заведующий производством, обязательно должны быть представители классов – это, как правило, очень активные дети. Такой сначала минимальный разговор о том, в каком плане, какой это будет праздник, как, где он будет проходить, что нового мы должны показать.
Не все родители могут оплатить выпускной вечер. Что позволит сократить расходы на организацию праздника – подробнее здесь.