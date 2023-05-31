Где и как будет проходить праздник. Сколько времени требуется на подготовку выпускного?

Платья, смокинги, красная ковровая дорожка, лимузины, кейтеринг и фейерверки. Это не премия вручения главной награды в кинематографе – «Оскара», а всего лишь прощание со школой белорусских выпускников с шиком и размахом голливудской вечеринки. С каждым годом размах праздника растет, а вместе с ним и родительские траты. Мамы и папы сокрушаются, вместе с тем затягивают потуже пояса и расстегивают кошельки. О том, почем нынче прощание со школой, как собрать ребенка на выпускной и не разориться, и сколько зарабатывают на современных выпускниках парикмахеры и стилисты, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

За какое время вы начали подготовку к выпускному?

Анна Казакевич, мама выпускника:

Изначально подготовка – поиск организаторов был еще до нового года. То есть, собственно говоря, наверное, с сентября уже кто знает, что надо, то решает эти вопросы. Алеся Лакина:

Куда обращались – искали в соцсетях как-то или сарафанное радио? Анна Казакевич:

Наверное, сарафанное радио, все-таки были какие-то рекомендации. На родительское собрание пришли организаторы. В принципе, нам понравилось, и мы дальше с ними уже работали. Уже наша часть работы подготовки к выпускному – это уже где-то середина апреля, наверное.

Алеся Лакина:

Анна, у вас такой был выбор без выбора? То есть к вам пришла одна организация, и вы выбрали то, что предложили? Анна Казакевич:

У нас так получилось. Алеся Лакина:

Насколько я знаю, ведущие часто ходят в школу. Есть много ведущих, которые как-то показывают свои услуги, и между ними уже выбирают родители, а у вас одно агентство.

Андрей Гайдукевич, учредитель кейтеринговой компании:

Тут ключевое слово то, что сказали – по рекомендации. Поэтому рекомендация очень важна. Анна Казакевич:

Да, было по рекомендации. Я думаю, что это от школы была даже рекомендация, честно говоря, не знаю. На самом деле, было достаточно, нам понравилось и, в принципе, мы дальше работали.