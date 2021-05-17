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Пётр Петровский: «Вакцинами стран, которые вводят против нас санкции, мы не должны закупаться»

17 мая 2021 19:49
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Новости Беларуси. Уколоть и обезвредить. В фокусе обсуждения не только личный вопрос «быть или не быть» прививке, но и политические нюансы мировой войны вакцин. Все, что вы хотели знать о вакцинации, обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Петр, а вы прививались?

Пётр Петровский: «Вакцинами стран, которые вводят против нас санкции, мы не должны закупаться»-1

Петр Петровский, политолог:
К сожалению, еще нет. Национальная академия наук нас всех централизованно поставила на очередь. Но из-за того, что мы не медицинские работники, не работники образования, не группа риска, мы вначале пропускаем группы риска. Потом, я надеюсь, дойдет и до нас.

Мне лично все равно, будет это российская или китайская вакцина, но я считаю, что вакцинами стран, которые вводят против нас санкции, мы не должны закупаться. Потому что мы не должны стимулировать экономики тех стран, которые против нас вводят санкции.

Пётр Петровский: «Вакцинами стран, которые вводят против нас санкции, мы не должны закупаться»-4

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# Вакцинация # общество # Петр Петровский # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Фотофакт

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