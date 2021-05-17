Пётр Петровский: «Вакцинами стран, которые вводят против нас санкции, мы не должны закупаться»

Новости Беларуси. Уколоть и обезвредить. В фокусе обсуждения не только личный вопрос «быть или не быть» прививке, но и политические нюансы мировой войны вакцин. Все, что вы хотели знать о вакцинации, обсудили в ток-шоу « По существу » на СТВ.

Петр Петровский, политолог:

К сожалению, еще нет. Национальная академия наук нас всех централизованно поставила на очередь. Но из-за того, что мы не медицинские работники, не работники образования, не группа риска, мы вначале пропускаем группы риска. Потом, я надеюсь, дойдет и до нас.

Мне лично все равно, будет это российская или китайская вакцина, но я считаю, что вакцинами стран, которые вводят против нас санкции, мы не должны закупаться. Потому что мы не должны стимулировать экономики тех стран, которые против нас вводят санкции.