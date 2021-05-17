Ему в 90-х трактор пообещал лично Александр Лукашенко. Узнали у него, как это было

Новости Беларуси. Край Ольманских болот – визитная карточка Беларуси. Но 30 лет назад на эти земли обрушилась крупнейшая техногенная катастрофа XX века. Не бежать от последствий Чернобыля, а научиться с ними жить – такое решение было принято на самом высоком уровне. Все эти годы за землю сражались и государство, и сами люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Просить не рыбу, а сразу удочку – это в натуре полешуков. Василий Денисович – легендарная личность в хозяйстве, ведь в далеком 1996 году ему трактор лично пообещал Александр Лукашенко. И слово сдержал.

Василий Денисович, сотрудник МТФ «Ольманы» сельхозпредприятия «Струга»:

Кажа: «Задавайте вопросы». А я задал вопрос, кажу: «Людей много, полей много, а техники мало». Кажа: «Новый трактор хочешь?» Я кажу: «Да».

Про таких, как Василий Денисович, говорят: где родился, там и пригодился. Родные Ольманы не согласился бы променять никогда. Сегодня работает доглядчиком – уже на новой ферме.