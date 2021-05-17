Как работает российская вакцина от коронавируса и чем отличается от остальных? Объясняет врач

Новости Беларуси. Уколоть и обезвредить. В фокусе обсуждения не только личный вопрос «быть или не быть» прививке, но и политические нюансы мировой войны вакцин. Все, что вы хотели знать о вакцинации, обсудили в ток-шоу « По существу » на СТВ.

Анатолий Красько, заведующий лабораторией РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:

Разработки векторных вакцин ведутся достаточно давно и во всем мире, не только в России. Да, в России эта технология поставлена, она отработана еще на вакцине для Эболы. И эти разработки ведутся с 1980-х годов в Институте вирусологии имени Д.И. Ивановского.

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Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Я как человек во многом несведущий в плане медицины всегда думал, что вакцинирование – это введение очень-очень-очень убитого вируса какой-то болезни, который слабо развивается, и таким образом появляется иммунитет. «Спутник V» работает иначе. Вот именно это история, которая заставляет бояться, что ты вакцинируешься, например, коронавирусной инфекцией, с точки зрения психологии тоже вызывает страх. У меня, например, страх был именно такой, пока мне не объяснили, что это векторная вакцина. Как она работает?

Анатолий Красько:

Как работает векторная вакцина? Используется вирус, в данном случае аденовирус (генетически модифицированный). У него убраны несколько генов, что не позволяет ему размножаться в организме, и добавлен ген поверхностного белка коронавируса, тот самый С-белок, который отвечает за выработку нейтрализующих антител к этому вирусу. Вводится достаточно большое количество аденовируса в организм человека, вводится дважды с интервалом три недели, и вводятся два разных вектора. Вектор первый – 26-й аденовирус. И пятый тип аденовируса.