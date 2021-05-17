Теории заговора и личные страхи. Какие мифы насчёт вакцинации у белорусов?

Новости Беларуси. Уколоть и обезвредить. В фокусе обсуждения не только личный вопрос «быть или не быть» прививке, но и политические нюансы мировой войны вакцин. Все, что вы хотели знать о вакцинации, обсудили в ток-шоу « По существу » на СТВ.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Поразмышляем конспирологически. Разговор о том, что, возможно, это природный вирус. Любой журналист хочет найти какие-то тайны, где их, наверное, и нет. Насколько вы не с точки зрения медицинского работника, но с точки зрения политолога верите в природную суть этого вируса? Потому что многие говорят, что вирус придумали, чтобы сократить количество населения на планете, перераспределить экономические средства, этими же вакцинами поделить государства. Насколько имеет право существовать эта мысль?

Петр Петровский, политолог:

Я бы сказал, что конспирологическую версию как раз придумали в борьбе с Китайской Народной Республикой. Если мы вспомним экс-президента США Дональда Трампа, то вся его политика проводилась как раз в попытках «удушить» Китай. Конечно, его обвинения, прозвучавшие с уровня ООН в отношении Китая, что тайная лаборатория сделала биологическое оружие якобы, чтобы начать господствовать во всем мире – это обыкновенная геополитическая и геоэкономическая война, чтобы вводить санкции, ограничивать Китай в развитии.

Более того, давайте посмотрим сейчас. Европейские журналисты, увидев, что нельзя обвинить Китай, что они сделали этот вирус, начинают обвинять Китай в том, что он, используя эту пандемию, начал скупать информационные площади западных стран и пропагандировать себя как альтернативную модель развития. Вот и результат. Тут простая геополитика – формирование нового биполярного мира.

Алена Сырова, СТВ:

Среди слухов таких, что могут быть страшные побочные эффекты после вакцинации.

Кирилл Казаков:

Говорят, после вакцинации может быть такая история, что не будет детей. Опять же, из уровня бытовых страхов.